El caso de Lyan José Hortúa ha conmocionado no solo a Jamundí, sino a todo el país por la complejidad y los hechos posteriores al secuestro que mantienen en alerta a las autoridades y a la sociedad. El niño, de apenas 11 años, fue privado de la libertad el pasado 3 de mayo en Potrerito, un corregimiento de dicho municipio. Su liberación llegó 18 días después, pero lo que parecía el final feliz de una tragedia se vio empañado por un asesinato y una historia de película.

Gerardo Mendoza, personero de Cali, compartió detalles inéditos sobre las negociaciones. En entrevista con Blu Radio, relató que miembros de las disidencias de las Farc fueron quienes perpetraron el secuestro y, en medio de las mediaciones humanitarias, propusieron intercambiar al menor por su madre o su padrastro. Mendoza fue enfático en su rechazo a esa posibilidad: “Me opuse rotundamente. No estoy de acuerdo con un canje. Delito no se canjea por delito”.

Según lo revelado por el personero de Cali, los secuestradores admitieron que Lyan no era el objetivo principal de la acción delictiva. Al parecer, los verdaderos blancos eran adultos de su entorno cercano, por lo cual el rapto del niño se habría tratado de una “equivocación”, como fue descrito durante la misma entrevista. No obstante, la liberación no fue únicamente resultado de acciones de mediación: versiones posteriores indican que para conseguir la entrega del niño fue necesario el pago de un rescate.

Qué ha pedido la familia del primo de Lyan, asesinado en Cali

Además, lanzó una alerta sobre una preocupación que tiene sobre la familia de Antonio Cuadros, primo del padrastro y asesinado un día después de la liberación. Al mismo tiempo, el personero dio un crudo detalle sobre la mamá de Lyan, Angie Bonilla, quien en redes se hace llamar ‘Barbie Vanessa’, ostentando lujos y excentricidades, pese a que decidió borrar todas sus fotos cuando estalló el escándalo sobre la supuesta deuda con un grupo criminal.

“La familia de Antonio Cuadros me ha buscado, porque con Angie Bonilla perdí comunicación, solamente hablé con ella el día de la liberación y me puso al niño para darme las gracias. La familia de Cuadros está muy asustada, temen por su vida y que pida seguridad para ellos, porque temen que se vuelva a comprometer la vida de algunos de sus miembros. También me pidieron agilizar los trámites para la entrega del cadáver”, indicó.

Además, indicó en la emisora por qué cree él que la señora no le volvió a contestar el teléfono después de todo lo que ha sucedido: “Debe tener miedo, debe estar asustada, son tantas cosas que uno se pregunta, yo simplemente clamo porque el menor no sufra más traumas. Los errores de los adultos no tienen que repercutir en la niñez”.

Revista Semana había señalado que el monto solicitado para la liberación inicialmente llegaba a los 5.000 millones de pesos, aunque esta cifra habría sido reducida hasta los 4.000 millones durante las negociaciones, según versiones surgidas tras el proceso. Sin embargo, el personero de Cali aclaró que, desde su gestión, nunca existió una solicitud oficial de dinero ni conocimiento directo sobre la entrega de un rescate.

El personero hizo hincapié en la necesidad de que los órganos judiciales esclarezcan los hechos, tanto en lo relativo al secuestro del menor como al asesinato de Antonio Cuadros.

