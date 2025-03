Hace dos días, se revelaron detalles sobrecogedores sobre Marco Antonio Parra Rodríguez, un chatarrero de 44 años que ha vivido cerca de cinco años en Chocontá, y quien fue detenido como principal sospechoso en el caso del asesinato de Emily Villalba, una joven de 15 años.

La noticia ha conmocionado a familiares, amigos y vecinos de la comunidad, quienes desconocían el oscuro pasado del hombre que fue arrestado mientras caminaba por una zona rural del municipio de Facatativá. El pasado 12 de marzo, la vida de Emily Villalba llegó a un fin trágico.

Marco Antonio Parra Rodríguez, ahora considerado el principal sospechoso, fue capturado el viernes en la noche. Las cámaras de seguridad del área mostraron a Parra Rodríguez caminando con la joven el miércoles a las 6:28 p.m., horas antes de que el cuerpo de Emily fuera encontrado en una zona boscosa del municipio de Chocontá, con signos evidentes de violencia.

Al respecto, la madre de la pequeña Emily Villalba habló en Citytv e hizo un especial pedido para que se juzgue a este sujeto: “Lo que yo pido a las autoridades es que a ese tipo le caiga todo el peso de la ley, que se le condene a cadena perpetua porque ese tipo es un peligro para la sociedad, para las mujeres, para las niñas”.

La señora también contó cuál fue la última conversación que tuvo con su hija antes del fatal hecho: “Habíamos quedado que ella me llamaba cuando saliera de clases para que dirigiera hacia el campo y yo bajara a recogerla a la carretera, pero la niña no me llamó porque el tipo la abordó saliendo del pueblo y no sé cómo hizo para producirle confianza”.

El alcalde de Chocontá, Javier Garzón, informó que Parra Rodríguez había trabajado en la misma empresa de flores donde laboraba la madre de Emily. Esta relación laboral, según el alcalde, pudo haber hecho que Emily confiara en él. El cuerpo de la joven fue encontrado con múltiples laceraciones y hematomas en el cuello. La madre se refirió a esta situación y dio nuevos detalles del señalado criminal.

“Ese tipo vivía acá en Chocontá en zona rural también y hasta donde él mismo nos contó, en algún momento, él tenía una hija de 5 años en Facatativá con una señora. Él tenía una hija y no entiendo como el diablo lo tentó a ser tan malo teniendo una hija”, mencionó.

