Pero más allá de aceptar que hubo un error, los magistrados José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal de la Corte, intentaron dar una explicación sobre el tema durante una entrevista en Noticias Caracol.

Barceló aseguró que el número telefónico del senador Álvaro Uribe Vélez figuraba en los documentos del proceso que se le adelanta al representante a la Cámara Nilton Córdoba, y que por eso los investigadores procedieron a interceptar las comunicaciones.

“Lo cierto es que el representante Nilton Córdoba sigue siendo investigado por el ‘cartel de la toga’. Desde 2016, y está la documentación, Nilton fue citado, y no solamente está la dirección de su oficina (en los documentos), sino un número de celular. Y claro, cuando los investigadores van a hacer la interceptación, el número no resultó ser de Córdoba, y eso me genera un lío tan espantoso que inmediatamente me entero cancelo esa interceptación”, dijo el magistrado Barceló en la entrevista.

Si bien el magistrado dijo que ese número de teléfono estaba en los documentos, no explicó claramente por qué llegó a ese expediente si la investigación no era contra el senador Uribe:

“Los investigadores encontraron el número de Uribe dentro de los propios procesos del mismo Nilton Córdoba […] eso sí todavía no sabemos por qué ahí apareció el teléfono del expresidente Uribe”.

El magistrado Hernández, por su parte, lanzó una suposición sobre lo que para él pudo haber ocurrido con ese número telefónico.

“Una hipótesis es que en 2016 se haya utilizado (en la secretaría de la Corte) un oficio anterior, que se haya eventualmente dirigido al expresidente Uribe, y se haya utilizado como plantilla para hacer un nuevo oficio de citación y se haya conservado ese teléfono móvil ahí, y ese teléfono haya permanecido como el teléfono de Nilton Córdoba en 2 procesos, donde se le citó [a Córdoba] en 9 meses y él nunca advirtió a la Corte que ese no era su número”.

Frente a estas explicaciones, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, cuestionó a Barceló y a Hernández y les dijo que los argumentos que estaban dando “realmente, para la gente del común, no suenan lógicos”.

También, Vargas les recordó que esta interceptación de la Corte desató críticas y señalamientos en contra de los magistrados que llevan el proceso del senador Uribe por supuesta manipulación de testigos.

“Me parece absurdo que nos crean tan tontos al decir que interceptamos un teléfono del expresidente Uribe como si fuera de Nilton Córdoba, para después trasladar las escuchas al caso de Uribe cuando teníamos facultad de interceptarlo de manera reservada”, respondió Hernández.

De todas maneras, el magistrado Barceló aclaró que esa información recolectada en la interceptación podría ser usada en caso de considerarse relevante.

“Si se ordena la interceptación de A y resulta que no era de A ese teléfono, sino de B. Y B dice que va a matar a C, esa información tiene o puede tener un valor. Menos mal ya no tenemos competencia, es la Sala de Instrucción, ellos en su buen juicio con base en la ley y reglas y principios de la valoración probatoria determinarán si los resultados de esas conversaciones trasladadas tienen algún valor”, explicó.

En su defensa, los dos magistrados alegaron que han sido víctimas “de un proceso mediático” para desprestigiarlos, y señalaron a “medios de comunicación” y a “abogados defensores” de contribuir para difundir información sobre la indagación en contra del senador Uribe.

Frente a este tema, el relator de la ONU Diego García Sayán cuestionó la independencia judicial de los magistrados y abogados que llevan este proceso.

Además, García advirtió de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales del también senador del Centro Democrático por parte de las autoridades colombianas, según una carta que le envió al canciller Carlos Holmes Trujillo, y que reveló La F.M.