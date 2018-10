Ambos acusaron a Álvaro Uribe de politizar el proceso en su contra sobre manipulación de testigos y de no respetar el poder judicial al tratar de obstaculizar su investigación. Además, dijeron que sabían que iban a ser desprestigiados por investigar al expresidente.

“Cómo va a ser posible que de mí se diga, y lo dijeron si no estoy mal el senador Uribe y otras personas, que yo ebrio o borracho salí no sé en qué lugar a decir que íbamos a capturar al senador Uribe. Eso es falso, mentira; como juez de la República digo que es una afirmación muy grave”, señaló Barceló.

Y continuó: “O que se haya afirmado que con un bono o pagaré el magistrado Barceló y otras personas recibimos 5 millones de dólares para poner preso al senador Uribe. Es más, quiero ser infidente, personas cercanas al senador Uribe se contactaron conmigo, hablo de personas del Centro Democrático, y me preguntaron si era verdad que iban a capturar y poner preso al senador Uribe. Y lo que respondí fue que le dijeran que eso no es cierto, que eso no va a suceder. Que es él objeto de investigación y que si algo tiene que pasar no se acudirá a esa situación, sino que simplemente será citado”.

Hernández, por su parte, explicó cómo se lleva a cabo la mencionada campaña de desprestigio: “Abogados importantes hacen públicos sus procesos, sabemos que en sus honorarios se cobra el manejo de medios de comunicación y uno lo ve en el desplegué que hace la prensa. No culpo a los medios, pero hay opinadores y columnistas que atacan la credibilidad de la Corte. Además, no hay Twitter del expresidente Uribe que no tenga eco en los medios, bastantes de ellos asociados al caso que estaba tramitando la Corte y los cuales tienen repercusión con complacencia de sus abogados defensores”.

Entre tanto, Barceló concluyó: “Los jueces somos víctimas de un proceso mediático que acude a la mentira para poner en nuestras bocas afirmaciones ajenas a la verdad. A través de esa metodología se nos quiere linchar públicamente por personas investigadas y procesadas de todos los niveles y que terminan diciendo que son perseguidas por los jueces”.

En video, la nota completa: