Los hechos se registraron el pasado viernes 4 de septiembre en un edificio de apartamentos en el norte de Barranquilla, y como la agresión a la pediatra Dalila Peñaranda quedó grabada en video fueron muchas las voces que salieron a rechazar este acto.

Fue por eso que la madre de Rebaje, Yadira García, concedió una entrevista en la emisora Noticias Ya, este martes, y lo primero que dijo fue que su hijo “no es un mal muchacho”.

“Yo como madre quiero hablar de mi hijo, un muchacho de 31 años. No sé qué pasó, no voy a justificar lo que hizo mi hijo, pero quiero hablar como mamá. Si cometió errores, pa’ eso hay leyes, pero lo han destrozado, no puedo entender cómo han inventado tanto. La manera más cruel es acabarlo por los medios y lo han acabado como persona”, se quejó la mujer.