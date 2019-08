La grabación la dio a conocer el organismo acusador en medio de la audiencia de imputación de cargos a Zuluaga, este martes, y en el diálogo se escucha cuando el contralor menciona a un gobernador, de acuerdo con Noticias Caracol.

“Es que yo ya a Hidroituango le había hecho una auditoría, donde había revelado todas esas huevonadas y había hablado del contrato de aceleración, y de una cantidad de cosas que están ahora. Lo que tiene en cuenta ahora la gente es que yo tenía la razón cuando lo dije, huevón”, menciona Zuluaga.

La otra persona con la que se comunica el contralor le reclama porque, según dice, aunque “hace 10 días” le había dicho que “volviera a hablar de Hidroituango”, este no lo hizo.

“Yo te hago una pregunta”, le contesta el hombre: “¿Es que vos temés echar al agua al gobernador para decir qué?”.

A lo que Zuluaga responde: “No, o sea, el gobernador no quería”.

Pese a que Zuluaga no menciona directamente el nombre del gobernador al que intenta proteger, Noticias Caracol recogió la explicación que dio Luis Pérez ante medios.

“No quiere echar al agua al gobernador. Yo no fui, yo como gobernador no he firmado el plan de aceleración; es posible que se refiera a otros gobernadores anteriores porque se está refiriendo al Plan de Aceleración de Hidroituango, y ese plan fue firmado en el 2015, y yo no era gobernador”, resaltó Pérez en el noticiero.