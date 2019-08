El caso lo dio a conocer el portal vallecaucano Tu Barco, que dijo que las alumnas hacen parte de un colegio femenino ubicado en el sur de Cali y que fueron citadas el pasado fin de semana a un ‘pool party’, el cual “organizó una empresa fabricante de chaquetas para ‘prom’”.

La mamá de una de las adolescentes que asistió al evento le contó al medio local que en el sitio había estudiantes de varios colegios, y que cuando les entregaron las respectivas chaquetas a las jovencitas también les dieron dos piezas de ropa interior: tanga y top.

“Mi hija (de 16 años) me dijo que era la fiesta de las chaquetas y la dejé ir. Pero luego, vi unas fotos y ella aparecía supuestamente con un vestido de baño. Cuando la recogí y le pregunté, me dijo que les habían entregado un top y una tanga. Cuando me la mostró, vi que no era ningún vestido de baño sino ropa interior”, explicó la mujer en ese medio.