Cientos de viajeros y ciudadanos de Bogotá se vieron afectados por la insólita protesta que armaron los taxistas en los corredores para acceder a El Dorado, cuando ni siquiera se había convocado a bloqueos. Todo se desató por una supuesta solidaridad con un conductor al que la grúa se le llevó el carro por parquear en zona prohibida mientras hacia sus necesidades en el baño de un centro comercial.

(Vea también: “Dejé vehículo tirado”: taxista por el que otros bloquearon El Dorado; dice estar enfermo)

Uno de los señalados por Claudia López de armar la protesta fue Hugo Ospina, líder de un sector de los taxistas, quien incluso apareció en un video junto a varios conductores impidiendo el paso de otros vehículos que se dirigían hacia la terminal aérea para alcanzar a llegar a sus vuelos. Este vocero habló en La W Radio y, contrario de lo que ha quedado expuesto, aseguró que no patrocinó ningún bloqueo.

“Fue una manifestación espontánea y de solidaridad con nuestro compañero. Nosotros [taxistas] agotamos todas las vías de diálogo con las autoridades, pero como en Bogotá no tenemos Secretaría de Movilidad, porque acá no se gobierna. Miren por dentro a ver qué está pasando”, dijo Ospina en la emisora.

#AlAireEnLaW | Hugo Ospina, líder del gremio de los taxistas, habla en La W sobre las protestas que se registraron por parte de los conductores y que generó grandes trancones en Bogotá >> https://t.co/sUQlpmzX9m — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 20, 2023

Además, aseguró que él no fue el que armó los protestas e incluso que ni siquiera sabe por qué se desató, aunque quedó claro en el video que aprovechó el desorden para estar en los bloqueos y mostrar su imagen ante una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá, que aún él no ha confirmado.

Sigue la protesta de taxistas en Bogotá. ⁦@hugoospina55⁩ y Manuel Gil, voceros del gremio, insisten en pedir reunión con la secretaria de movilidad. El paso hacia el aeropuerto El Dorado sigue bloqueado a la altura de la 26 con Cali. Informa ⁦@rcnradio⁩ pic.twitter.com/XVnDNm5A7i — Yanelda Jaimes (@Yanelda) January 20, 2023

“Yo no patrociné nada. Me fui a solidarizar y una cosa es apoyar y otra es tener un gesto con el compañero. Este paro no sabemos por qué se dio, pero el problema fue por una cag…, la convocatoria fue un gesto de solidaridad con el compañero que todavía continúa en los patios sin una solución”, expresó en el citado medio.