El nombre de Laura Sarabia sonó con más fuerza de lo común luego de que se conocieran grabaciones en las que Armando Benedetti, actual representante de Colombia ante la FAO, se refiere a ella de manera despectiva.

Las cintas corresponden a cuando Bendetti era embajador en Venezuela y conversaba con la exsenadora entonces prófuga Aída Merlano.

En la conversación, la excongresista advierte cómo debería tratar el Gobierno de Gustavo Petro ser tratada para no armar un escándalo: “Dile a mi presidente quesi me extraditan de una manera sorpresiva, a mis espaldas, saco la artillería y empiezo a atacar”.

Frente a semejante amenaza, Benedetti respondió: “Ya se lo dije….Para bolas, que hasta donde yo sé, el ‘man’ no sabe un c…”.

Y cargó tintas en contra de la directora del Dapre, a la que definió con una expresión de grueso calibre: “Es la coya esta de Laura… que le fascina tirárselas de inteligente”.

Sin embargo, el embajador no se disculpó y se desligó del tema con un extenso mensaje de redes sociales en que aseguró que en realidad estaba “siguiéndole la corriente” a Merlano para no entrar en “confrontaciones”.

– Armando Benedetti: “Todo eso que tú estás diciendo sabes que es mentira (no trabajaste con nosotros, no nos diste ningún aporte, no conseguiste ningún voto, y además tu y tu gente no votaron por nosotros).

– Aida Merlano: “A mí no importa y ya verás cuando la opinión pública…

— Armando Benedetti (@AABenedetti) April 27, 2024