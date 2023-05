La actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz no solo afectó al sector turístico de zona alta de Villamaría. También fracturó familias, pues algunos padres se vieron obligados a separarse de sus hijos, al enviarlos con familiares o amigos (alejados de la zona de influencia del volcán), como medida preventiva ante una posible erupción.

A 3 mil 699 metros sobre el nivel del mar vive Martha Janeth Romero con su esposo, José, y cuatro de sus cinco hijos, pues la menor, de 7 años, desde hace 51 días vive en el barrio Nevado, de Manizales, donde un familiar.

“Es muy duro separarse de los hijos. Nos dijeron que había que llevar a los niños a Villamaría y no me parece, los hijos deben estar con los padres porque hay mucho peligro”, dice Martha, quien labora desde hace 20 años en la finca La Cueva, ubicada en la vereda Playa Larga, más arriba del retén Centro de Visitantes La Cueva, del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Cada mes viaja a Villamaría para enviarle a su hija $ 350 mil para su sustento. Ese desplazamiento le toma dos horas y media por carretera destapada y le cuesta $ 50 mil, ida y vuelta. Pero si viaja con su esposo, el costo aumenta a $ 100 mil.

“El lechero es el que nos lleva. Eso es mucha plata y en nada nos ayuda el Estado. A mí por lo menos no me han dado ni siquiera una libra de arroz ni de panela. Dicen que dejemos todo, que nos vayamos para el pueblo, pero un arriendo barato no se baja de $ 600 mil y el mercado está caro, no alcanza”.