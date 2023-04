El presidente Gustavo Petro pidió que se acelere la evacuación preventiva de 2.500 familias que están en zonas cercanas al volcán Nevado del Ruiz, que se mantiene en alerta naranja, medida que deja en evidencia que existe la probabilidad de una erupción.

En las últimas horas se ha mantenido la actividad en el volcán, registrando al menos miles de sismos por la fracturación de roca dentro del cráter. Sin embargo, los campesinos que viven cerca al Nevado del Ruiz no están seguros de salir de la zona.

Los lugareños explicaron a Efe que están acostumbrados a los rugidos de la montaña, motivo por el cual no sienten que la actividad del volcán represente un riesgo real. Además, señalaron que temen perder lo que tienen.

Son muy pocos los que aceptan irse de sus casas en las zonas rurales de Murillo, un pueblo del Tolima que es el más cercano al volcán, detalló la agencia de noticias.

“No sé qué es tanta alarma porque yo no veo nada. Yo vivo acá, yo soy el que vivo más cerquita del Nevado del Ruiz y no he sentido nada”, dijo Danei Ortegón, trabajador de una finca ubicada en el caserío de Aguacaliente, en la zona de influencia del volcán.

El campesino, que vivió la tragedia de 1985 cuando el volcán hizo erupción causando la mayor catástrofe natural de Colombia, subraya que no tiene miedo pese a que, según asegura, es quien vive más cerca del cráter pues la finca está a dos o tres kilómetros de los pies de la montaña y a unos seis de la cumbre.

Mientras el viento sopla con fuerza, Ortegón insistió en que aunque el Servicio Geológico Colombiano (SGC) lleva una semana advirtiendo del aumento de la actividad sísmica del volcán, que hizo que la alerta por una posible erupción subiera de color amarillo al naranja, no ve peligro, pero si lo obligan a evacuar lo hará.

El temor de los lugareños de Murillo es que si salen de sus casas los ladrones pueden llegar a estos sitios y llevarse el ganado y todo lo que encuentren de valor, pues incluso durante la tragedia de 1985 en Armero hubo denuncias de robos y saqueos de lo poco que dejó la avalancha causada por la erupción y deshielo de los glaciares del volcán.

Volcán Nevado del Ruiz hoy: sigue la inusual actividad

El Servicio Geológico Colombiano informó este jueves que la actividad sísmica en el volcán continúa variable, con un aumento en las últimas horas, por lo que se mantiene la alerta naranja.

“La actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos mostró aumento respecto al día anterior y estuvo asociada a varias emisiones pulsátiles y continuas de ceniza”, dijo el SGC.

La información añadió que la altura máxima de la columna de gases y/o ceniza observada ayer fue de 1.700 metros medidos desde la cima del volcán y la dirección de dispersión preferencial de la columna fue hacia al suroccidente.