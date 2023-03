Así lo detalló el director de Geoamenzas del SGC, Jhon Makario Londoño, quien indicó que el volcán Nevado del Ruiz ha mostrado un considerable incremento en su actividad sísmica durante la última semana, pero no significa que, en sí, tenga que ocurrir una tragedia.

Cabe decir que el Nevado del Ruiz es uno de los volcanes más vigilados del mundo, a partir de 1985 aumentó su monitoreo. El paso a alerta naranja obedece a que desde entonces se ha registrado el mayor número de sismos por día.

Si bien es cierto que el volcán Nevado del Ruiz ha estado en un proceso eruptivo desde hace 10 años, para las autoridades es importante cambiar el la situación de alerta, por dicha actividad anómala.

¿Se puede predecir la erupción del volcán Nevado del Ruiz?

La mayor implicación en la alteración en su nivel, se debe a que hay una probabilidad de una erupción en términos de días o semanas. Es decir, aumenta la posibilidad, mas no que sucederá, según señaló el director de Geoamenazas del SGC.

“La certeza de que vaya a ocurrir o no una erupción no la sabemos, porque no se puede predecir las erupciones volcánicas”, acotó el funcionario.

Entretanto, desde el Servicio Geológico Colombiano se está aferrando al principio de precaución ante unos criterios técnicos por el aumento de la actividad sísmica y por la presencia de unas anomalías térmicas al fondo del cráter.

¿Qué significa alerta naranja?

De acuerdo con Londoño, la determinación de un nivel NARANJA en el volcán no significa que haya una erupción inminente, pero sí una probabilidad mayor. “No sabemos el día, ni la hora, ni la fecha, ni el tamaño de esa erupción”, indicó.

Cuánto tiempo estará en alerta NARANJA

Aún no se sabe con certeza cuánto tiempo permanecerá bajo alerta NARANJA, todo depende de las condiciones del volcán. Aunque no se puede adelantar los acontecimientos, sí es importante monitorear de manera permanente y a tiempo informando a las comunidades y a las autoridades locales.

De igual manera, se recomienda tomar medidas de preparación y acordar los planes de gestión de riesgo, rutas de evacuación adecuada y datos oportunos que prevengan un mayor estado de emergencia.

“Si la gente sabe qué hacer, pues muy probablemente evitaremos una tragedia en el caso de que ocurriera una erupción. Confiamos en que el volcán retorne a niveles normales, pero es imposible saberlo.”, dijo el director.