El Servicio Geológico Colombiano descartó que las emanaciones de gas y vapor en una ladera del volcán Cerro Bravo sean volcánicos. Considera que la anomalía puede ser de origen orgánico o producto de las actividades humanas. LA PATRIA trae en este trabajo las voces de geólogos para que, desde su experiencia, expliquen la situación entregando cuatro teorías para entender el fenómeno. Análisis.

Hugo Fernando Murcia Agudelo, profesor asistente del Departamento de Ciencias Geológicas e investigador del Instituto de Investigaciones en Estratigrafía de la Universidad de Caldas, pasó por la zona con sus estudiantes y manifestó que la interpretación inicial era que sí había una posibilidad de que el origen fuera volcánico, sea por la aparición de una nueva fuente termal.

Según Murcia Agudelo, este fenómeno se ha registrado en varios lugares, incluso con temperaturas de 600 grados y puede demorar hasta meses, por lo que una solución aparente o rápida no hay. “Simplemente es esperar a que se consuma todo lo que hay en profundidad, si es ese el motivo”.

Sebastián García Idárraga, geólogo y especialista en Gestión del Riesgo en atención, prevención y reducción de desastres, indicó que se debe tener en cuenta (como ya lo dijo el SGC) que la emisión de gases y vapor no tienen nada que ver con la actividad volcánica del Nevado del Ruiz, ni de Cerro Bravo.

“Ellos tomaron muestras para realizar pruebas geoquímicas y saber qué componentes hay. Esto es como, para que entendamos un poco, si nos tomarán una muestra de sangre. Arrojo que hay una concentración grande de metano, que no es un gas tan característico de los volcanes, como sí lo es el dióxido de azufre. Este último no se registró y por esas razones dicen que no es de origen volcánico”, explicó García Idárraga, quien actualmente labora con la dirección de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Pereira y es asesor de Gestión de Riesgo con Antioquia.