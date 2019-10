En las imágenes, difundidas por Noticias Caracol, se ve cómo los delincuentes se estacionan al lado del carro donde está el perro de raza pinscher, logran abrir el vehículo y se llevan al canino, además de varias pertenencias de valor.

“Yo lo único que quiero es que me devuelvan a mi perro porque no saben el daño que me están causando”, afirmó Viviana Cuartas, dueña del animal, al noticiero.

Augusto Hernández, investigador criminal de la Universidad Manuela Beltrán, indicó al informativo que el robo de mascotas se ha vuelto un negocio lucrativo.

“Estas personas le sacan crías a los perros hurtados para obtener ganancias. También los venden y en algunos casos extorsionan a los dueños”, explicó Hernández al mismo medio.

Ante estos hechos, las autoridades recomiendan a las personas no dejar a los animales solos dentro de los vehículos o en lugares públicos, informó el noticiero.

A continuación, el video del robo: