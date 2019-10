Este viernes Jessica Meir y Christina Koch se convirtieron en las primeras mujeres en hacer una caminata espacial sin la presencia de un hombre, pues en 6 décadas y media de exploración, 15 mujeres habían participado en 221 de estos paseos orbitales, pero nunca solas.

Este hecho fue elogiado y alabado por los grandes medios informativos del mundo, pero ‘Matador’, caricaturista del diario El Tiempo, no lo vio así y terminó haciéndole una crítica al género femenino.

Aunque solo tituló su dibujo como “Primera caminata espacial de mujeres”, lo que generó el reproche y disgusto de cientos de usuario en Twitter fue que pusiera el cartel de descuentos y las astronautas emocionadas, incluso una de ellas con una tarjeta en la mano, haciendo referencia a una de crédito.

Al reconocida apneista colombiana Sofía Gómez Uribe fue una de las tantas mujeres que le reclamó a ‘Matador’. “¿Qué necesidad había de burlarse de esta manera de algo tan importante?”, le preguntó la deportista.

Por su parte, la Fundación Sergio Urrego, que ayuda a proteger a niñas, niños y jóvenes del acoso escolar, le comentó: “No es libertad de expresión, es machismo! Banalizar los logros de las mujeres así solo demuestra la urgencia que tiene @matadoreltiempo por unas clases de género. Es una vergüenza además de innecesario”.

A continuación, otras críticas a la caricatura de ‘Matador’:

Que decepción. No tiene presentación que a estas alturas las mujeres sigamos encontrando barreras para desempeñar algunas profesiones u oficios, y que cuando lo logramos, la sociedad se ría en la cara. Siempre lo consideré brillante, hoy veo que le falta mucho por aprender.

No sé por qué no me sorprende viniendo de Matador. De ese caricaturista excelente de antaño hoy solo queda un verdadero machiprogre.

— Leo 🤟 (@LeGoBo_) October 19, 2019