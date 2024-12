Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, suspendió a la representante Katherine Miranda -ambos de Alianza Verde- por insultarlo, quien no podrá intervenir en el debate de la reforma a la salud. En la discusión ya terció el presidente Gustavo Petro, quien habló de “pérdida de investidura”.

¿Cómo insultó Katherine Miranda al presidente de Cámara en Congreso?

Los hechos ocurrieron durante la sesión de este miércoles para discutir la reforma, por la que se citaron a extras en el Congreso, este jueves. Un sector de la oposición, en el que se encuentra Miranda, ha reclamado que el Gobierno estaría buscando pasar sin discusión la reforma.

En medio de los reclamos de Miranda por la forma en la que se estarían tramitando las proposiciones, el presidente Salamanca tomó la palabra para “suspender el derecho a intervenir durante el resto del debate” a Miranda.

“Decirle a alguien marica no es un insulto, pero la llamo al orden, le declaro públicamente haber faltado al orden al presidente y tres, le suspendo el ejercicio de la palabra, doctora Miranda. Le suspendo el derecho a intervenir en el resto del debate, porque usted se refirió al presidente de la Cámara como un marica”, dijo Salamanca.

Y agregó: “¿Por qué me dice groserías? Se retira de recinto, usted no puede venir a la sesión a decirme marica. Se retira por falta de respeto a la mesa directiva, aplicando el artículo 73. Se retira de la sesión, se le quita el uso de la palabra y se le suspende su derecho a intervenir durante el resto del debate”. Sin embargo, luego en una publicación en X reconoció que no tiene la potestad para ordenarle que se retire del recinto.

Lee También

En respuesta a esto, Miranda publicó un video en el que aseguró que “es realmente inaceptable, simplemente porque le reclamé de manera aireada que tenía que leer todas las proposiciones y decirnos cómo quedaba el sentido de los artículos. Acá no se está haciendo un ejercicio riguroso y pretenden que pupitreemos esta reforma. Es inaceptable el carácter antidemocrático simplemente para hacerle un favor al Gobierno Nacional”.

¿Qué dijo Gustavo Petro de Katherine Miranda por insulto en Congreso?

Por su parte, el presidente Petro se refirió al episodio en X: “Un congresista tuvo pérdida de investidura por decir la misma palabra violenta a un presidente de la cámara. Es violencia verbal discriminatoria”.

No es la primera vez en el semestre que hay polémica en la Cámara por la forma en la que Salamanca preside. Ya en varias ocasiones, distintas representantes han cuestionado al presidente porque tendría “tratos machistas” y no daría la oportunidad a la oposición de participar en los debates de los proyectos del Gobierno. Solo este miércoles más temprano, la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical) dijo que su bancada se saldría del debate de la reforma a la salud, por el corto tiempo en las intervenciones concedido por Salamanca.

A ello se suma que Miranda y Salamanca tienen un conflicto previo. En los acuerdos de las bancadas de las mesas directivas, a la Alianza Verde le correspondía la presidencia de esta legislatura. En un principio, se esperaba que fuera Miranda la que ocupara la dignidad. Sin embargo, por la distancia que ha tomado con el presidente Petro -pasando de ser su gerente de campaña en Bogotá a una férrea opositora en el Capitolio-, el ala petrista del partido postuló a Salamanca, quien resultó elegido.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.