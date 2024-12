Por: Caracol TV

La reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro se hundió en el Congreso de la República. El proyecto quedó sin votación porque no hubo cuórum para poder discutir y aprobar la reforma.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que seguirá dialogando con los diferentes partidos y culpó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, por el hundimiento del proyecto.

El alto funcionario dijo que lamenta que la mesa directiva haya tomado la decisión de no votar la reforma política. “Me parece que lo que sucedió hoy es lamentable porque, prácticamente, la mesa directiva mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país”.

Mataron la #ReformaPolítica: la mesa directiva del Senado la puso en octavo lugar y, tras siete horas de sesión, ni siquiera permitió debatirla. Es lamentable que una reforma tan indispensable para el país haya sido asfixiada de esta manera. El sistema político colombiano es… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) December 16, 2024

El jefe de cartera agregó : “nosotros, si no cambiamos este sistema político – yo soy un convencido de ello y he liderado varias reformas políticas – vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el Gobierno, a escándalos de corrupción como los que hemos visto de Odebrecht, de la Unidad para la Gestión del Riesgo, de Centros Poblados o de la Yidis política”.

Asimismo aseguró que: “es evidente que el sistema político no tiene hoy legitimidad y credibilidad en el pueblo colombiano y no nos designamos a mantener ese sistema político como está hoy. Vamos a seguir hablando con los partidos, vamos a seguir insistiendo y vamos a explorar esa cumbre de partido en el mes de enero para seguir insistiendo en que como estamos en este sistema político no nos podemos quedar. Lamento que la mesa directiva no haya permitido el debate hoy”.

