Para la tarde de este 30 de noviembre estaba citado un encuentro entre el presidente y los magistrados, pues dos togados tomarían posesión ante él. Sin embargo, el jefe de Estado nunca llegó al encuentro y también los dejó plantados para una cena que se llevaría a cabo horas después.

Según se conoció, el mandatario se quedó en Medellín en una reunión con el alcalde Daniel Quintero por la entrada en operación de Hidroituango. Ante ello, los togados abandonaron el palacio presidencial y se negaron a comer solo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Lo alarmante del tema es que Petro volvió a repetir la descortesía de no presentarse. Una vez dejó plantados a los alcaldes de Colombia y en otra ocasión lo hizo con la cúpula militar.

Julio Sánchez Cristo rechazó que Petro dejara plantados a magistrados

El director de La W expresó su disgusto con las constantes inasistencias del presidente a distintos actos, ya que no es la primera vez que el mandatario se ausenta de eventos.

“Es importante que la gente entienda que las citas con el presidente de la República son difíciles de predecir. No hay un antecedente en la historia, sobre todo porque el presidente fue quien los invitó. Le dicen al oído: ‘Oiga nos tenemos que ir’ con suficiente tiempo […]. Él tiene su pajarraco [avión presidencial], podía llegar”, señaló en la emisora.

El periodista también afirmó que el nuevo episodio de impuntualidad de Petro quedará en la historia porque el banquete que se había preparado se quedó servido: “70 puestos servidos, una articulación de poderes terminó en desastre”.

Sánchez Cristo reflexionó y soltó una sugerencia para quienes tienen eventos con el jefe de Estado. “Cuando uno sabe que el presidente es así y tiene una agenda en la cabeza, con él no se puede contar. Para qué arman esa vaina sabiendo. No armen eso, si él puede, él pasa. Hagan la posesión en la Corte Suprema de Justicia y si el presidente puede, pasa y saluda. Con el presidente no se puede contar porque es absolutamente sorprendente lo que puede pasar con él”.

El periodista enfatizó en la indignación de los magistrados por la inasistencia del presidente y afirmó que Petro perdió una oportunidad para articular relaciones con la rama judicial