green

“Uno malgasta lo de uno, no lo de los demás y la jurisdicción merece respeto. 36 testimonios para estos hechos es ridículo y vergonzoso, me daría vergüenza como fiscal”, amonestó el togado, de acuerdo con La W.

“Señor fiscal: se lo digo con mucho respeto porque veo que el grueso del descubrimiento lo formuló su antecesor, pero denota la novatada”, agregó.

“Perdóneme, los que nos hicimos viejos en esto sabemos que no se necesita tanto, (…) las pruebas no se pesan y no se miden, se valoran”, concluyó el juez.

CM& comenta que, pese al reclamo, “no existe ningún tipo de prohibición para hacer tal petición [pedir cualquier número de testimonios]”, por lo que se dice que se presentaría una recusación contra el juez para buscar cambiar el caso de juzgado.

La Fiscalía acusa a la joven de haber sido cómplice de la fuga de la excongresista, condenada a 11 años de prisión por compra de votos para llegar al Senado, pues, el día del escape, la hija estuvo en el consultorio desde el que saltó para evadirse de las autoridades.

Mientras tanto, el caso de la exparlamentaria sigue estancado, mientras ella se encuentra presa en Caracas, Venezuela.