Los mensajes de Carlos Rivas, expresidente y actual dirigente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), se dieron luego de que la senadora del Centro Democrático lanzara una propuesta de bonos para que niños de colegios públicos vayan a privados.

“HP (honorable Senadora) Paloma Valencia, ¿conoce las escuelas públicas de Colombia? Creemos que no…”, escribió Rivas en un primer trino, en donde aprovechó para invitar a la congresista a que haga “un recorrido por algunas y abandonar su comodidad, colocarse una bata para que no ensucie su vestimenta”.

El dirigente cerró su crítica diciendo que la congresista “debe ser una pésima educadora”, pero el hecho de haber escrito esas dos letras iniciando su mensaje se prestó para dobles interpretaciones.

Fue por eso que Rivas, tan respaldado como criticado en redes por lo que escribió, puso un segundo trino para, según él, aclarar el porqué de su referencia.

“Cuando me referí a la senadora Paloma Valencia como HP, lo hice enalteciendo su cargo de Honorable Parlamentaria”, fue la explicación que dio el dirigente para atajar los comentarios que se estaban haciendo.

HP (honorable Senadora) Paloma Valencia, conoce las escuelas públicas de Colombia? Creemos que no, la invitamos a hacer un recorrido por algunas y abandonar su comodidad, colocarse una bata para que no ensucie su vestimenta. Solo a recorrerlas, UD, debe ser una pésima educadora

Aclarado el asunto, Rivas argumentó que su defensa es para que se aplace el regreso a clases de los estudiantes “para no exponer a niños, jóvenes, familias y educadores”, pues considera que luego de siete meses del parón por la pandemia de coronavirus todavía no están listas las condiciones para retomar actividades educativas de forma presencial.

Precisamente este tema, así como el de los bonos, fue punto de debate entre la senadora Valencia y el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, que fueron invitados de forma virtual al programa que dirige Vicky Dávila en Semana Tv.

Allí, Valencia cuestionó el que los profesores, y en especial Fecode, se opongan a retornar a las aulas, y defendió el “derecho de los padres” a enviar a sus hijos a los colegios.

En respuesta, Alarcón puso como ejemplo a los “integrantes del Congreso”, pues recordó que precisamente allí “se contagiaron 13” personas siendo que tenían “todos los protocolos y medidas de seguridad”, e insistió en que su objetivo es “luchar por la educación”, pero sin poner en riesgo a niños y sus familias.

Otra de las que se metió en la discusión fue la senadora María Fernanda Cabal, que puso un trino en apoyo a su colega senadora, pero que Fecode también le reprochó.

Esta frase tiene tantos problemas de redacción, ortografía y semántica que nos da la razón a los docentes. Seguiremos defendiendo la educación pública para que no quede a merced del "libre mercado" y sometida al interés de quienes no la valoran, pues no piensan ni para escribir. https://t.co/41K2IJ2rIi

— fecode (@fecode) September 29, 2020