Valencia asegura que hay padres que están “muy preocupados” porque todavía no pueden enviar a sus hijos a los colegios estatales y eso les impide retomar sus labores (a los que no hacen teletrabajo).

En ese sentido, ella dijo, en un trino publicado a continuación, que como Fecode no quiere adoptar el esquema semipresencial para volver de a poco las clases presenciales, el Gobierno debería garantizar unos bonos escolares para que estudiantes de colegios públicos vayan a instituciones privadas.

La senadora del Centro Democrático amplió su idea en entrevista en Blu Radio donde indicó que los colegios privados aseguraron que tienen capacidad de ampliar los cupos.

Una de las condiciones, explicó Valencia, sería que el colegio privado al que se vaya a meter al estudiante tenga un promedio mayor en las pruebas Icfes, al de la institución pública; pero la iniciativa aún no ha sido considerada por el Gobierno.

No obstante, Fecode, a través de su presidente —Nelson Alarcón— y algunos colombianos rechazaron la propuesta, porque la ven como una forma de privatizar la educación.

Al respecto, Alarcón dijo en la misma emisora que los docentes sí quieren volver a dar clases en las instituciones, pero que el Gobierno es el que no ha dado las condiciones para que eso suceda.

“La única pretensión que han tenido y hoy tienen más que nunca es la privatización de la educación pública. Queremos regresar a las instituciones educativas, pero hoy no están las condiciones. Quien no está preparado es el Gobierno nacional porque no ha adecuado las infraestructuras, ni las unidades sanitarias. No hay servicios públicos como agua potable”, declaró Alarcón.