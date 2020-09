El excandidato presidencial analizó lo que busca Trump al incluirlo en sus declaraciones como arma para atacar a su contricante, Joe Biden. Las palabras del mandatario fueron:

“Joe Biden incluso recibió el respaldo del socialista colombiano Gustavo Petro. No es bueno, ¿verdad? No es un buen respaldo”.

Petro dijo en Blu Radio que los asesores del presidente de Estados Unidos tienen claro que no tienen la mayoría de la intención de voto en el estado de la Florida, donde hay gran población de América Latina y por eso está usando ese discurso:

Petro señaló en la emisora que es la misma estrategia que se ha usado en Colombia en otras ocasiones, y como, por ejemplo, lo reconoció el uribismo cuando el país votó el plebiscito por la paz, para refrendar el Acuerdo de Paz, en el que finalmente ganó el no.

“El miedo, como hacen aquí en Colombia, traduce la misma estrategia con el llamado castrochavismo que se inventó Uribe, y ese miedo tratan de volverlo un motor para voltear el resultado. Entonces, como yo fui del M-19 y la mayoría de la población latina en Miami no saben qué diablos es el M-19, entonces se imaginan por allá un Pablo Escobar llegando en avioneta a dominar el estado de la florida y asustan“, dijo el senador, e inmediatamente añadió:

El senador sustentó su información señalando que “el narcotráfico de hoy, que es 20 veces más poderoso que Pablo Escobar” viene de carteles mexicanos que “ya están controlando la producción de la hoja de coca en territorio colombiano” y las rutas del Pacífico.

Además, dijo que Colombia es el principal exportador de cocaína del mundo porque el narcotráfico tiene permanencia gracias a que “tiene poder político” y como ejemplo mencionó al ‘Ñeñe’ Hernández, protagonista del escándalo que salpicó al presidente Iván Duque; también agregó:

“El proyecto uribista se ha construido sobre la base de un relacionamiento del narcotráfico. Si no, ¿qué son las Convivir? ¿Qué es el paramilitarismo? ¿Qué es el Bloque Metro? Eran, en su momento, los principales exportadores de cocaína. Usted no puede hacer una disección entre un narcotráfico a un lado, y el paramilitarismo al otro lado y las Convivir a otro lado. Las Convivir nacen gracias a la conducción del entonces gobernador Álvaro Uribe y sus cuadros directivos son narcotraficantes . Así logra el narcotráfico tener poder en político en Colombia”.

Petro también dijo que para demostrar la relación de los carteles de droga y el poder en Colombia basta con hacer “un listado de generales de la republica vinculados con el narcotráfico, tanto de la Policía como del Ejército, o un listado de congresistas o funcionarios al servicio del narcotráfico”. Además, indicó que esos vínculos explican las masacres en Colombia.

Entre tanto, Petro señaló que se sorprendió con lo que dijo Trump porque el mandatario no debe tener claro a quién se refirió y solo leyó algo que no escribió él y que le prepararon sus candidatos basados en el discurso del miedo:

“Trump ni me conoce, no tiene ni idea quién soy yo y muchísimo menos de Colombia. No tiene ni idea de las circunstancias por las que pasa el país, de lo que se mueve detrás del narcotráfico, de la importancia del proceso de paz y de acabar la guerra”.