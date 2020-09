El hombre, que pidió reserva de su identidad, dijo en Noticias Uno que su familia está pidiendo acompañamiento psicológico para su hermano, pues el joven, que fue retirado del Ejército luego del incidente, se ha visto afectado por la muerte de la mujer en situaciones tan cotidianas como la alimentación y el sueño.

“Él dice que alcanzó a ver esa persona [Juliana Giraldo] y pues tiene ese reflejo de ella, que como que no lo deja en paz, no lo deja dormir. Me ha dicho que tampoco se está alimentando bien”, manifestó en el noticiero el familiar del exsoldado (al que la mamá de Juliana dijo haber perdonado por lo sucedido).