Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se pronunció tras el incidente en el que su camioneta blindada recibió un impacto en Bogotá. Según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP), el vehículo fue alcanzado por un objeto contundente mientras se dirigía a Cajicá para cumplir con un servicio.

En una entrevista con La FM de RCN, Petro manifestó que está esperando el informe oficial de las autoridades para entender mejor lo ocurrido. Sin embargo, expresó su temor por su seguridad.

“Sí, porque ya he venido sumando temores y le he mandado mensajes al presidente que han crecido los temores acerca de mi seguridad y de lo que pueda sucederme a mi esposa y a mí, porque el espacio de odios ha ido aumentando alrededor de nosotros de una manera exagerada”, indicó Petro.

Petro anunció que solicitará a la UNP ajustar su esquema de seguridad debido a este episodio que pone en riesgo su integridad.

“Que lo ajusten, porque a veces se vuelve un poco laxo y lo sueltan a uno con un esquema y le piden que ande por aquí o por allá, pero faltan instrumentos de comunicación, revisar el armamento de dotación de los miembros de la UNP”, añadió.

Petro expresó dudas sobre la naturaleza del objeto que impactó su camioneta, sugiriendo que no fue simplemente una piedra, basándose en el relato de sus escoltas y el daño al vehículo blindado.

“Lo que me plantean los escoltas es que eso fue más allá de una simple piedra o palo, por la experiencia vivida dentro de la camioneta, por lo que sintieron. El impacto por dentro del carro se sintió y uno sabe cuándo es una piedra y cuando no, el efecto del sonido fue muy fuerte y eso les corrobora la idea de que no pudo ser un objeto cualquiera”, sostuvo Petro.

Las características del daño en el vidrio sugieren, según Petro, que el impacto pudo haber sido causado por una bala, posiblemente de un calibre 9mm.

“Las circunstancias son muy contradictorias, el estilo de lo que genera en el vidrio el impacto indica que sí pudo haber sido un impacto de bala, una bala calibre 9, una pistola de ese calibre”, añadió.

