El expresidente, Álvaro Uribe, no le salió al paso al primer anuncio que hizo el designado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que “explorará” las posibilidades para convocar una asamblea constituyente: al respecto, el exmandatario (2002-2010) aseveró que sería tiempo perdido: “No hay razón para que Colombia tenga más retrasos y lustros perdidos con la incertidumbre Constitucional.”

“En Colombia se necesita trabajar, producir, generar empleo de calidad, resolver problemas sociales, tener seguridad. No puede ser que todo esto se siga retrasando por acuerdos de sectores del “país político”, de personas que no trabajan ni dejan trabajar, que ahora quieren llevar a Colombia a una incertidumbre Constitucional, a los cual nos oponemos. “, escribió Uribe en su cuenta de ‘X’.

Cristo, quien fue ministro del Interior durante el mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018), aseguró en una declaración que uno de sus propósitos fundamentales será “la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91“.

Así, la próxima semana comenzará a hablar con todos los sectores, como aliados, oposición, altas cortes, sindicatos, gremios y empresarios.

El propósito es “ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no -y eso surgirá de las conversaciones- terminar en la Constituyente que no se convocaría ni elegiría, sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo Gobierno, no en este Gobierno”.