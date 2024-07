Juan Fernando Cristo, nuevo ministro del Interior, habló con Noticias Caracol sobre la intención del Gobierno de Gustavo Petro de concertar “con todos los sectores” las reformas que plantea la administración actual y sugirió una nueva conversación con el expresidente Álvaro Uribe. La pregunta es si en ese encuentro se abordaría la constituyente.

Según el ministro, “al Gobierno, hasta hace unos meses, lo estaban criticando porque no buscaba concertar la agenda de reformas sociales, y ahora que planteamos un diálogo nacional con todos los sectores para mirar si es posible avanzar, ajustado a la Constitución, en un proceso de unión de los colombianos que permita eventualmente convocar una constituyente, también se cuestiona y se critica”.

Según Juan Fernando Cristo, el Gobierno pretende “hablar con Álvaro Uribe y vamos a buscar el diálogo con Álvaro Uribe”.

También “vamos a buscar el diálogo, por ejemplo, con el presidente o el director o el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, que había dicho varias veces que si se hacía una constituyente ajustada a la Constitución, elegida popularmente, quitándose de la cabeza esa ciencia ficción de la constituyente de Maduro y de Chávez y corporativistas… Es que aquí se inventan toda clase de teorías”, reiteró.

“Vamos a hablar con todos los partidos, los independientes, pero también con los gremios, con los empresarios y con la base social. Esto tiene que ser un acuerdo, no de élites, no de Bogotá, sino un acuerdo que se llega a todo el país, pero que tiene que incorporar a las élites de este país”, agregó Juan Fernando Cristo en entrevista con Noticias Caracol.

Para el ministro, “la palabra constituyente para algunos sectores, más allá del presidente Petro, más allá de la animadversión o no al Gobierno, se ha convertido en un coco. Hay algunos que consideran que no hay que convocar una constituyente nunca”.

Por eso, Juan Fernando Cristo instó a ponerse “de acuerdo y si esa es la conclusión, digamos entonces no sigamos con esas normas constitucionales si no las vamos a aplicar. Hay un diálogo que nos va a tomar mucho tiempo, que necesita mucha paciencia y que necesitamos desarrollar esa capacidad de escucha y la que perdimos los colombianos”.

“Tenemos que dialogar y mirar la conveniencia o no del mecanismo de la constituyente. A mí me gusta este debate, que comencemos a hablar de estos temas sin tener tabúes, sin descalificaciones, sino simplemente que empecemos a mirar qué es lo que conviene. (…) Sin acuerdo nacional no hay posibilidad de ninguna reforma y mucho menos de una constituyente”, precisó.