Diana, una joven abogada bogotana de 25 años, vio su vida transformarse tras ser falsamente señalada como implicada en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito.

Invitada por una colega al conversatorio, Diana asistió sin saber que terminaría atrapada en una ola de acusaciones infundadas, basadas únicamente en videos virales donde aparecían sus gestos habituales y una llamada con su compañera para ubicarse en el lugar. Ella contó el calvario que ha vivido, en diálogo con El Tiempo.

En redes sociales la llamaron “guerrillera”, “terrorista” y “cómplice”, recibiendo además insultos por sus rasgos indígenas. La presión mediática y el señalamiento público afectaron su salud emocional: sintió miedo, vergüenza y debió buscar ayuda psicológica, agregó en ese medio.

En su trabajo se enteraron y ella sufrió una enorme vergüenza al tener que aclarar que no tenía nada que ver con el atentado. “Esto ha sido lo más traumático de mi vida. En el trabajo todos se enteraron. Mis compañeros me preguntaban. Yo lloraba. Sentía vergüenza. Me llamaban familiares de fuera de Bogotá preguntando si era cierto”, confesó en ese diario.

Ante la magnitud del daño, denunció por injuria y calumnia ante la Fiscalía, que le confirmó que solo valoraría pruebas reales, no rumores digitales.

Diana lamenta que, en un país marcado por la discriminación, se desvíen investigaciones culpando a inocentes.

Con apoyo de amigos y familiares, busca limpiar su nombre y demandar a quienes propagaron esas acusaciones. Reafirma su inocencia y condena la desinformación que destruye vidas día a día.

Su caso refleja cómo el prejuicio y las redes sociales pueden convertir a una víctima en blanco de odio y calumnias, pese a no tener relación alguna con el crimen.

Cómo va investigación por atentado contra Miguel Uribe

Élder José Arteaga Hernández, conocido como alias ‘Costeño’ o ‘Chipi’, fue capturado el pasado 5 de julio y enviado a prisión por ser, según la Fiscalía, el presunto cerebro detrás del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá.

En audiencias reservadas, se legalizó su captura y se le imputaron cinco delitos: homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas agravado, uso de menores de edad para delinquir y ocultamiento o destrucción de pruebas. Sin embargo, Arteaga se declaró inocente de todos los cargos.

De acuerdo con la investigación, ‘el Costeño’ habría coordinado todo el ataque, reuniéndose previamente con William Fernando González Cruz, alias ‘Hermano’ —también capturado— para definir los detalles del atentado, incluyendo las rutas de escape. Asimismo, habría contactado a Katherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González y a un menor de edad, repartiéndoles roles específicos y ofreciendo dinero para ejecutar el crimen. El 6 de junio, Arteaga realizó labores de verificación en el parque El Golfito, lugar donde se desarrollaría el evento con la comunidad, con el objetivo de identificar rutas de huida.

El día del atentado, ‘Costeño’ entregó personalmente el arma al menor de edad que finalmente disparó contra Uribe Turbay. Tras el ataque, Arteaga y Martínez habrían escapado en un vehículo conducido por González Cruz. Para despistar a las autoridades, también se habría planeado vender el celular del conductor. Durante el operativo de captura se realizaron cuatro allanamientos en Bogotá y se incautaron pruebas clave que hoy están en manos de la Fiscalía.

Con esta detención, ya son cinco los capturados por el atentado: el menor que disparó, alias ‘Hermano’, alias ‘Veneco’ (conductor) y alias ‘Gabriela’ (transportadora del arma), además de Arteaga Hernández, considerado el principal articulador del crimen.

