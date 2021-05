green

La discusión entre Felipe Zuleta y Alberto Linero, que renunció al sacerdocio, se dio mientras en la emisora hablaban de las hipótesis que hay sobre la muerte del desertor de la paz ‘Jesús Santrich’, que en realidad se llamaba Seuxis Pausias Hernández Solarte.

Zuleta dijo en la radio que si era verdad que el Ejército de Colombia abatió al desertor —como es la versión de su disidencia— eso significaría un “triunfo importante”, pues para él ‘Santrich’ es un buen muerto.

Inmediatamente, Linero mostró su desacuerdo con la afirmación del periodista, y argumentó que “el don de la vida” debe estar por encima de todo.

“Aunque [‘Jesús Santrich’] es un delincuente y aunque merecía estar preso en alguna cárcel de Estados Unidos, yo no creo que le podamos desear la muerte a nadie. Yo no estaría de acuerdo con Felipe Zuleta en decir que es un buen muerto. No, porque los seres humanos debemos ser amables con los otros”, manifestó el exsacerdote.

Zuleta defendió su afirmación haciendo referencia a los secuestros y homicidios en los que tuvo que ver el desertor de la paz, al que habrían traicionado por dinero.

“Me da pena con usted, padre [Linero], es un buen muerto. […] Vaya y pregúntele a las víctimas de ‘Santrich’ que piensan de la muerte de él”, respondió.

Esta discusión entre el periodista y el exsacerdote ya se había dado, cuando murió ‘Popeye’, exsicario de Pablo Escobar, pues a Zuleta también le pareció positiva la muerte de este hombre.

Linero, en cambio, señalaba que hay que tener “misericordia”.

La discusión de los panelistas de Blu Radio refleja el sentir de la sociedad colombiana que también se divide entre los que aplauden el final de ‘Santrich’ y otros que consideran que el desertor debía pagar con cárcel y no con la muerte.

Y es que el desertor de la paz no solo traicionó a los que creyeron que de verdad había dejado las armas, sino también a varios congresistas que lo intentaron defender de las acusaciones de narcotráfico, por las que se aprobó su extradición a Estados Unidos.