Los integrantes de ‘Mañanas Blu’ hablaron de cuánto es el premio que se ganó con el juego de azar el nuevo millonario de Colombia ($ 69.200 millones) y los descuentos que le harán por ley, entre ellos el de ganancia ocasional, de 20 %.

Cuando sacaron sus cuentas de cuánto podía quedarle en promedio al ganador, en dólares, algunos integrantes de ese espacio radial, entre ellos el director, Néstor Morales, respondieron si les gustaría o no tener toda la plata que da Baloto.

“Yo no me encartaría con 14 millones de dólares [más de 50 mil millones de pesos colombianos] ”, aseguró el mencionado periodista, y su colega Felipe Zuleta se fue por la misma línea: “La encartada que se pega usted con esa plata en este país. […] No, no, eso le toca contratar abogados para que monten un fideicomiso”.