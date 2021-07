Desde el 2018 se sabía que al Centro Democrático le correspondería la presidencia de la Cámara de Representantes para la última legislatura y la elegida de ese partido para ocupar el cargo fue Jennifer Arias Falla.

De la entera confianza de Álvaro Uribe, a sus 34 años Arias llega con un pasado en la política ligado enteramente al partido del expresidente y fue elegida representante por el Meta con 31.125 votos.

Sin embargo, al confirmarse su puesto en la mesa directiva, con lo que también se convierte en la vicepresidenta del Congreso, a Arias le recordaron los vínculos que han tenido personas de su núcleo familiar con diferentes delitos.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en 2007, cuando Arias fue señorita Meta, su hermano “Andrés Eduardo Arias Ochoa fue capturado en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la DEA en Miami, Estados Unidos”.

En marzo de ese año el hombre les reconoció a las autoridades de ese país “que se encontraba en esa reunión con el fin de comprar cocaína“.

Por otro lado, la información añade que “el padre de la congresista es un poderoso contratista del Meta que fue condenado por homicidio en 1993”, y detalla:

Pares también destaca en un informe que Arias estuvo en la comitiva de la campaña presidencial de Iván Duque que viajó con los dos llamados “narcopilotos”: Samuel David Niño Cataño uno de ellos murió transportando droga para el ‘cartel de Sinaloa’ y Juan Camilo Cadena, que era quien pilotaba el avión vinculado al esposo de Alejandra Azcárate que cayó en Providencia con un cargamento de cocaína.

Sobre esto, el martes pasado Ángela María Robledo, pese a que debe dejar su curul en el Congreso, reaccionó al nombramiento y le dijo a Noticias Caracol:

“Me parece tremendo. Me parece inadmisible que una mujer como Jennifer Arias que presuntamente tiene vínculos con narcopilotos, un hermano denunciado y condenado por narcotráfico sea la presidenta de la Cámara de Representantes”.

La oposición aseguró que el Centro Democrático tenía opciones “mucho más democráticas” para postular y votó en blanco, mientras que Arias prometió en su discurso que daría “garantía de democracia”.

Presidenta @JenniferAriasF: “En mi tendrán garantía de democracia, a pesar de las diferencias que podamos tener soy firme defensora de los valores democráticos y de participación, en mi encontrarán el respeto por cada uno de ustedes”. #PlenariaCámara pic.twitter.com/OCues9wqkS — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) July 20, 2021

Jennifer Arias habla sobre su familia

Ante el escándalo, la congresista se defendió en Semana señalando que los delitos que involucran a su familia no deberían salpicarla a ella, pues no tiene cuentas pendientes con la justicia:

“Yo no tengo ninguna investigación, denuncias penales, civiles, ni de ninguna índole; tampoco tengo una investigación en la Corte Suprema ni en otra corte. Nunca me han investigado nada, lo más grave fue cuando me revisaron las cuentas el Consejo Nacional Electoral, para después decirme que habían quedado bien las cuentas de mi campaña”.

Incluso se refirió a los dos casos de su familia. Sobre su papá, dijo que su padre discutió con un hombre, quien “sacó un arma, mi padre trató de defenderse y el arma se disparó”; además, aseguró que “después de las investigaciones se dieron cuenta que no había sido un acto premeditado o algo que él hubiese querido hacer, sino que fue un accidente”.

En cuanto a la condena de su hermano añadió:

“Eso fue como en 2017. Se fue a Estados Unidos y nos de que estaba tratando de comercializar alguna cantidad que desconozco de una sustancia que es ilegal y lo detuvieron. Él se declaró culpable, dijo sí, la embarré. Le dieron una condena de tres años, él pagó su condena y se regresó a Colombia”.

Polémica por foto de Jennifer Arias

Luego de la controversia por los antecedentes judiciales de su familia, la congresista sigue siendo tendencia en las redes sociales gracias a una fotografía que compartió la periodista María Jimena Duzán en la que aparece posando con un arma.

La congresista también habló del episodio en Blu Radio y quiso restarle importancia pues dijo que no recordaba mayores detalles del contexto de la imagen:

“Le pregunté a mi mamá si de pronto ella se acordaba. […] Fui señorita Meta y por un tiempo modelo, creo que fue probando algunos disfraces de Halloween. He estado tratando de averiguar. […] Es increíble que no hablemos de los temas importantes para el país, de las situaciones que debemos hablar, de los retos, sino de una foto de por ahí cuando yo tenía 16 años. Realmente no me acuerdo del contexto de la foto, es una que uno se toma cuando está joven”.

