“La he buscando para que me la explique pero no ha sido posible”, sostuvo la periodista.

Jennifer Arias, del Centro Democrático, aparece en la imagen con una pistola en la mano, aparentemente disfrazada con un top y una minifalda de color negro.

Esta foto de la nueva presidente de la Cámara de Representantes Jenifer Arias debería ser explicada y con lujo de detalles. La he buscando para que me la explique pero no ha sido posible. Su jefe de prensa me insinuó que era una foto para una fiesta de halloween. pic.twitter.com/VfG9T74qEW — María Jimena Duzán (@MJDuzan) July 21, 2021

Duzán agregó que el jefe de prensa de la congresista “insinuó que era una foto para una fiesta de Halloween“.

Los comentarios, en su mayoría, destacaron lo curioso de la foto, pero no parecieron darle mayor trascendencia, aunque había algunos que se empeñaban en pedir explicaciones.

Porque es una funcionaria pública con uno de los cargos más altos del país. Por eso. — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) July 22, 2021

En ese sentido, algunos pidieron enfocarse en su labor y juzgarla a partir de eso, y no de una foto con un arma, que podría ser de juguete:

¿En realidad es tan importante explicar esta foto? ¿No sería mejor indagar sobre su trayectoria política en el legislativo? Difícil evaluar el talante y habilidad de una persona para ejercer un cargo por una foto. — Juan José Guzmán Ayala 🌎 (@JJ_Guz) July 21, 2021

Incluso también se suscitaron algunas burlas al respecto:

La representante debería explicarnos cómo hacer para tener el abdomen así de plano y ese bronceado tipo piel canela. — Nor (@nacpc92) July 21, 2021

¿Qué dice Jennifer Arias de su foto con una pistola?

La presidenta de la Cámara de Representantes no se dirigió directamente al tema, pero sí replicó varias opiniones que la apoyaban, como la de la periodista Darcy Quinn, quien también opinó con humor al respecto.

Gracias @darcyquinnr la lucha contra la violencia de genero silenciosa es tarea de todos. https://t.co/7JSA8CkVLB — Jennifer Arias (@JenniferAriasF) July 21, 2021

Otra fue la periodista Vicky Dávila, que dijo haberse disfrazado muchas veces y tampoco cree que sea cosa que se tenga que explicar: “¿Un disfraz hace a alguien culpable?”, se preguntó.