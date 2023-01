La Alcaldía de Medellín anticipó este lunes que hará una nueva intervención en la Plaza de Botero, con la que se busca mitigar los problemas de inseguridad y orden público que se han intensificado allí durante los últimos años.

(Le puede interesar: 20 años de prisión a hombre que prendió fuego a su pareja en ataque de celos)

Pese al fracaso de un cerramiento instalado el año pasado, promocionando como un sistema antirrobo, pero que terminó siendo desvalijado por ladrones, la administración distrital anticipó que insistirá en la construcción de una nueva barrera, que permita controlar el ingreso y la salida de personas.

Así lo anticipó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, durante un consejo de gobierno realizado este lunes en el Parque Norte.

“Esta vez va a tener algo particular el cerramiento y es que va a tener unos arcos de entrada y salida que permiten detectar el ingreso o no de armas u objetos no permitidos al área. Tendrá seis puntos de entrada con horario de apertura y cierre, con policías que van a garantizar la seguridad del sector”, dijo el mandatario local.