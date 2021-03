green

Esta semana, la seguridad en Bogotá volvió a ser tema de discusión de muchas personas. Sin embargo, hubo una tendencia que comenzó a preocupar a más de uno, especialmente quienes conducen un vehículo por las calles de la ciudad.

Los recientes afectados fueron dos personajes de reconocimiento público como el ‘Tino’ Asprilla (quien extraña la seguridad democrática de Álvaro Uribe) y el periodista William Calderón. Ambos bajo la misma modalidad de los ‘rompevidrios’.

‘Tino’ Asprilla y William Calderón fueron atacados por los ‘rompevidrios’

Por un lado, el robo al ‘Tino’ Asprilla ocurrió en la calle 94 con carrera 14, en la localidad de Chapinero: “Vean lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93, me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio y me sacaron el bolso que tenía atrás”.

En el siguiente video puede ver las declaraciones del ‘Tino’:

Igualmente, William Calderón sufrió algo parecido, pero esta vez fue cuando el periodista se movilizaba en su carro por la calle 122 con carrera 19: “Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es ‘percepción’ de inseguridad”.

Esta es la publicación de William Calderón en su cuenta de Twitter:

Calle 122 carrera 19. Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es “percepción” de inseguridad. ⁦@ClaudiaLopez⁩ ⁦@PoliciaBogota⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ ⁦@HugoASeguridad⁩ ⁦@SeguridadBOG⁩ pic.twitter.com/HocBmVEtmG — William Calderón (@calderonwiliams) March 19, 2021

Inseguridad en Bogotá: ¿percepción o realidad?

Al igual que lo hizo el periodista William Calderón, quien de forma irónica afirmó que su robo, “por fortuna, solo fue percepción”, muchos han criticado los protocolos de seguridad, enfatizando que no solo los ‘rompevidrios’ han afectado la tranquilidad de la ciudad, sino también las balaceras.

Es claro que la percepción de inseguridad ha aumentado y se ha planteado el debate sobre la gestión que ha realizado la alcaldesa Claudia López, que se ha causado polémica por sus declaraciones sobre los venezolanos; incluso pidió disculpas.