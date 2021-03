green

Claudia López se retractó por la forma como durante las últimas dos semanas se refirió a los ciudadanos venezolanos en Bogotá, a propósito de los recurrentes hechos de inseguridad y violencia que se reportaron en la capital del país. La alcaldesa había sido ampliamente criticada por eso y llegó a ser catalogada por algunos como “xenófoba”.

“Los hechos demuestran que una minoría de migrantes venezolanos, profundamente violentos, matan para robar o matan por una requisa”, declaró en su momento la mandataria.

López se pronunció al respecto durante una transmisión en directo que llevó a cabo a través de los canales digitales de la Alcaldía. Ella empezó señalando que no pretendía crear la polémica que se terminó dando y aseguró: “Aprovecho la ocasión para pedir excusas. Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica, que no es lo que queremos causar. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío, no importa de dónde vengamos”.

Sobre ese desafío al que hizo referencia López, la alcaldesa añadió: “Un desafío de empleo, de pobreza y un desafío de seguridad”.

Sobre la comparación que alguna vez hizo en torno a la asistencia que se les brinda a los migrantes del vecino país en relación con los colombianos, la mandataria también aclaró: “Tenemos que enfrentar el de inseguridad sin que causemos más zozobra, no es cierto que se le da más prioridad a un venezolano que a un colombiano. Eso no es cierto“.

López finalizó indicando que no pretende estigmatizar a los venezolanos, algo que resulta oportuno, sobre todo ahora que se conoció que en el sur de Bogotá se pegaron unos carteles xenófobos contra las personas del vecino país presentes en la capital.

Para contrarrestar el incremento de la inseguridad en la ciudad, la Alcaldía anunció durante los últimos días que a partir de ahora estará prohibido el parrillero en moto para domiciliarios, también que se instalarán varios retenes sorpresa a lo largo de la ciudad, en los que se les prestará especial atención a los motociclistas y, por último, confirmó que se adquirieron cientos de detectores de metales, para que agentes de la Policía tengan un elemento que les permita encontrar armas en las requisas que adelanten.