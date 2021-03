green

El caso de Sara Sofía Galván aún tiene mucho por esclarecerse, aunque a la madre de la menor de edad ya la capturaron junto a su ex novio. Sobre lo que pasó con la niña hay muchas versiones, pero es su tía, Ximena Galván, quien está a cargo de todo lo que pasa para dar con su paradero, está en la búsqueda de la verdad.

La mujer habló en Semana sobre esta desaparición que tiene consternada a la capital de Colombia, pues hasta el momento se conocen dos hipótesis de lo que habría pasado con la niña, pero no hay detalles de lo que pasó con su cuerpo.

Xiomara reveló que ella estaba a cargo de la niña desde octubre porque Carolina Galván, la madre, se fue del hogar que compartían. Sin embargo, “el 15 de enero ella me manifiesta que se la quiere llevar el fin de semana y no me la devolvió. Desapareció y demoré en localizarla. Puse una denuncia el 19 de febrero y luego de que todo salió a los medios es que se empezó a ver un avance”, asegura la tía de Sara Sofía.

Cuando finalmente logró dar con el paradero de la mujer, dice Xiomara, su hermana ya no tenía a la niña y aseguró que estaba muerta.

“La primero que me dijo es que se murió y junto a su exnovio la habían tirado al caño, dónde la buscan con drones. Ella llorando me pedía perdón, pero tampoco entendía cómo había muerto si yo no se la di enferma ni nada. Al principio creí esa versión y fui al caño sola pensando que si ella la tira pues a los tres días va a flotar, pero como no vi nada pues dejé de creer”, aseguró Xiomara.

Y es que el trato de la mujer con su hija no era el mejor, según contó su hermana. Sara Sofía no fue planeada y luego de 23 meses no conocen al padre de la niña.

“Siempre hubo desencuentros entre nosotras por la niña porque siempre fue negligente. No estaba pendiente de sus alimentos y le daba igual todo. Yo digo que a raíz de eso ella se aburrió porque nosotros le decíamos y ella traía un seguimiento. Ella nunca demostró su amor de madre. Como no fue una niña deseada nosotros nunca conocimos al papá de Sara Sofía; ella quedó embarazada y cuando nos dimos cuenta ya estaba para nacer. Ella no la bañaba. Si se le quemaba le daba igual. No estaba pendiente. De pronto de tanto decirle decidió llevársela de la casa”, explicó.

Como Galván no encontró el cuerpo de Sara Sofía, ella cree que aún puede estar viva, además que ha recibido información sobre posibles personas que la podrían tener en su poder.

“Lo que yo pienso es que de pronto mi hermana drogada o algo así cambió a la niña por cualquier cosa. A lo mejor esa otra persona la recibió con una segunda intención de venderla o algo así”, manifestó.

Lo que se sabe del hombre capturado en la búsqueda de Sara Sofía

Nilson Díaz fue vinculado a este caso por ser la pareja de la mujer cuando desapareció la niña y aunque ahora diga que no tienen ningún vínculo afectivo, ya fue capturado.

Aunque él ya se defendió, Xiomara asegura que fue la misma Carolina quien le dijo que ella trabaja con Nilson cuando se llevó a la niña, aquel 15 de enero.

“Mientras lo estaba buscando fue que lo encontré y él me dice que habían sido pareja, pero que para ese momento ya no. La señora que me ayudó a contactar a mi hermana me dijo que él era el que la tiene prostituyéndose en Patio Bonito. Él ha negado todo y pienso que algo esconden”, dijo la tía de Sara Sofía.

Xiomara contó que el 29 de enero, él y su hermana fueron al jardín en el que estaba inscrita la niña para reclamar un bono que mensualmente le daban a los responsables de la menor, pero que a ese lugar fueron con los hijos del hombre y no con la menor de edad desaparecida.