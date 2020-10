Después del accidente en el que se vio involucrado un Porsche, ese informativo dijo que Gabriel Cure había sido el responsable de llevarse por delante a un ciclista.

Si bien el deportista aficionado, identificado como Jaime Lizcano, salió prácticamente ileso del hecho, el noticiero agregó que Cure deberá indemnizarlo (aunque no especificó el monto).

Además, posiblemente, deberá responder en un proceso penal por poner en riesgo la vida de la víctima, manifestó el canal.

De otro lado, el auto del conductor, que según Noticias Caracol es un empresario bogotano, fue inmovilizado por las autoridades.

Después del accidente, cuenta Caracol, el ciclista fue valorado por Medicina Legal y ahora se recupera en casa de las heridas.

En entrevista con Semana, el ciclista dijo que cuando lo arrollaron, el conductor del carro blanco se acercó y le pidió tranquilidad.

“Él me asegura que no me dejarían solo y lo han cumplido, porque han estado pendientes”, dijo Lizcano en la revista.