En video quedó registrado el tensionante momento registrado en una empresa ubicada en Ibagué por cuenta de un caso de maltrato laboral. Las imágenes han causado todo tipo de reacciones por la vil manera en la que tratan a los empleados del lugar.

(Lea también: Dueño de empresa en Ibagué, que maltrató a empleados, dio la cara: “Un hecho aislado”)

En las imágenes se ve a un hombre insultando y humillando a otro, mientras el resto de los asistentes observan con temor. “Triplehijue.., respete. Fórmese y baje los brazos. Cálmese su pu… madre. Fórmese o se va. Fórmese, fórmese, es una orden que estoy dando”, se escucha en la grabación.

Uy hagamos famosos a estas bellezas, dueños de la empresa casta agro industrial en #Ibagué pic.twitter.com/Qjs4Qmr8oy — Ely 🙄🙄 (@elikitty_33) September 19, 2023

Se supo que los hermanos Gustavo y Diego Charry están detrás de dicha organización. Ellos ya aparecieron para da su versión de los hechos, pero ante las crudeza de las imágenes poco pudieron hacer para negar su responsabilidad en el caso.

El Ministerio de Trabajo ordenó el cierre temporal (10 días) de las compañías Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S. La decisión se tomó por las irregularidades evidenciadas en el video, que ponen en riesgo la seguridad y salud de los empleados.

El equipo de trabajo de la cartera encontró que la empresa no cuenta con autorización para laborar horas extras, no hay claridad sobre la entrega de dotaciones, existen contratos de trabajo sin firmar en los archivos y en varias carpetas no se tienen los exámenes médicos obligatorios para el ingreso de los trabajadores.

En el documento, el Ministerio de Trabajo explicó que, aunque suspendió las operaciones de la empresa, le ordenó que les siga pagando el salario a sus empleados. Es decir, los dueños de la compañía no podrán hacerse los locos con el pago de estos 10 días.

“En ningún caso esta medida podrá significar causal de la suspensión del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de gestión de seguridad social integral y demás emolumentos”, indicó la cartera laboral.

Lee También

El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, indicó en Noticias Caracol que hubo varios diálogos con los empleados maltratados, quienes proporcionaron más información que permitió el cierre temporal de las compañías.