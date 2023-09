Luego de conocerse el video en el que dos empresarios maltratan a sus trabajadores en Ibagué, el Ministerio de Trabajo ordenó el cierre temporal de las compañías Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S. La decisión se tomó después de la investigación de más de 8 horas en las que se encontraron irregularidades que ponen en riesgo la seguridad y salud de los empleados, según informó Noticias Caracol.

De acuerdo con el auto 1485, el equipo de trabajo del Ministerio encontró que la empresa no cuenta con autorización para laborar horas extras, no hay claridad sobre la entrega de dotaciones, existen contratos de trabajo sin firmar en los archivos y en varias carpetas no se tienen los exámenes médicos obligatorios para el ingreso de los empleados.

El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, habló en el citado noticiero e indicó que hubo varios diálogos con los empleados maltratados, quienes proporcionaron más información que permitió el cierre temporal de las empresas que funcionan en el departamento del Tolima.

“La empresa tiene el registro mercantil cancelado en Ibagué. La suspensión de actividades será por 10 días y a los trabajadores no les pueden suspender el pago de sus salarios. La compañía no tiene comité de convivencia, no tiene sistema de seguridad de salud y en el trabajo. Por ahora deben ajustarse al marco constitucional y legal”, comentó.

De igual manera, el viceministro expresó que encontraron dos querellas por acoso laboral que reposaban en los archivos de esa cartera. En ese momento no se prestó la atención suficiente a los casos y por eso la situación llegó hasta este punto donde se evidenció el maltrato laboral.

Lo que dice el funcionario es que el primer hombre que aparece en el video es Diego Charry, quien según las investigaciones no aparece como representante legal de la empresa y no tiene tampoco funciones administrativas. El maltrato a los trabajadores lo habría hecho bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con las primeras indagaciones.