Cuando Rojas era sacristán de esa iglesia católica, le manifestó al sacerdote que quería subir a la casa cural, porque veía que muchos “hombres, menores de edad” subían allá, a lo que el padre le respondió que tenía que sacar buenas notas, narró el denunciante en La W.

Meses después, cuenta la víctima, el párroco le empieza a pedir besos, y él accede a dárselos en la mejilla, porque era su figura paternal. No obstante, el sacerdote, asegura el entrevistado, empezó a pedírselos en la boca, y posteriormente lo “toca”.

“ Me besa, me mete la lengua, y comienzan esos tocamientos”, cuenta Rojas, que agrega que el padre lo “accedió carnalmente” en dos ocasiones , cuando iba a cumplir 13 años, y que además lo obligaba a hacerle felaciones.

Rojas asegura que el sacerdote le pedía que no le dijera nada de esos abusos a sus papás, y que él también se sentía impedido de denunciar porque el sacerdote apoyaba económicamente a su familia.

“Me daba miedo [denunciar]. De una u otra forma él me compraba, compraba mi silencio con cosas. Incluso la primera vez que me accede carnalmente me dio un billete de 50.000 pesos, y me dice que me compré un pantalón. Le creían más a él que a mí, que era un niño de 12 años”, narra la víctima.