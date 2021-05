green

El caso de Dilan Cruz ha sido uno de los más sonados entre los colombianos luego de que se conocieran videos de cómo un objeto lanzado por una agente del Esmad golpeó en su cabeza durante las manifestaciones de noviembre del 2019.

Su hermana Denis Cruz y su madre, Jenny Medina, han tenido un largo camino para buscar la justicia en este caso, del que recientemente revelaron nuevas pruebas que no le gustaron en absoluto a la familia.

Sin embargo, ser dos mujeres involucradas en las manifestaciones sociales y ser visibles frente a otros casos similares, les ha permitido tener una voz más reconocida frente a las denuncias de abuso de autoridad por parte de la Policía y por tal razón fue invitada a un evento junto al Alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

En un video compartido en sus redes sociales aseguró que se había negado a asistir a esta reunión de la que tuvo iniciativa el Gobierno Nacional porque desean hacer el mismo “engaño” del 2019, cuando, días después de que su hermano muriera producto del golpe en la cabeza, se creó un diálogo en el que no cumplieron con lo pactado.

“Ese no fue un diálogo, fue un engaño que al parecer el día de hoy pretender repetir. Queremos manifestar públicamente que no asistiremos a este ‘gran diálogo’ porque de este no participarán quienes se están movilizando, madres y familias de decenas de jóvenes que ha asesinado la Policía en este paro, en las movilizaciones de noviembre del 2019, las de septiembre del 2020, en Bogotá, y todas las víctimas de los abusos del Esmad”, aseguró.

Así como lo hizo Adriana Lucía, quien también se negó a reunirse con el presidente Iván Duque, la joven Denis Cruz expresó que solo está dispuesta a entablar una “negociación” con el Gobierno Nacional si arman una agenda clara que se pueda cumplir y a la que asistan más personas.

“No participaremos porque este diálogo no tiene agenda, no tiene compromisos claros, no hay una actitud de rechazo del Gobierno hacia la violencia policial. Por el contrario, ellos se justifican y justifican sus crímenes. Queremos proponerle al Gobierno una mesa de negociación, no un diálogo para sordos como el que propone. Una agenda pactada y clara, en la que estén las víctimas de la Policía de este paro y de otras movilizaciones”, dijo

Posteriormente, Denis expresó algunos de los puntos que a ella, como representación de otras familias, le gustaría abordar: “Si es así, con gusto participaremos de la negociaciones en la que buscaremos que haya justicia en casos de violencia policial, eliminar la posibilidad de que la justicia penal militar y policial conozca de casos de violaciones de Derechos Humanos en manifestaciones ciudadanas, una reforma a la policía para que hechos como los de mi hermano Dilan no se repitan, entre otros”.

Finalmente, con un mensaje directo al máximo mandatario de Colombia, la hermana de Dilan Cruz hizo una pregunta que deja la decisión en poder de Iván Duque.

“Le preguntamos a usted, señor presidente Iván Duque ¿usted aceptaría una mesa de negociación sobre estos puntos?”.

Este es el video compartido por la joven a quienes sus seguidores le han aplaudido la entereza, firmeza, concordancia y le han expresado muchos más elogios por estas palabras.