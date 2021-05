green

Sin dejar de reconocer su activismo, a título personal y colectivo, por Un canto por Colombia, Adriana Lucía decidió no aceptar la invitación que le hicieron, pues considera que la situación actual del país no se trata de ella.

“Se trata de los jóvenes y de todas las personas que están allá afuera pidiendo ser escuchados. Hay comunidades que llevan años esperando ser escuchadas, y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde”, manifestó la artista cordobesa, al tiempo que resaltó a las madres que lloran y buscan a sus hijos, que salieron a las calles solo a reclamar sus derechos.

Pidiéndole al presidente Iván Duque que paren los actos violentos ya, Adriana Lucía le hizo una propuesta concreta al mandatario de Colombia:

“Diálogos abiertos, públicos, transmitidos, pero no en Palacio, en territorio, donde todos los jóvenes le digan lo que quieren decirle, donde ellos puedan ser escuchados. A estas comunidades se les ha arrebatado su dignidad y su esperanza durante muchos años, y lo único que merecen es ser representados por ellos mismos”, dijo.

Aunque es consciente de que todos deben ser oídos, le dijo al Gobierno que es, sobre todo, urgente el diálogo con la gente de Cali, en donde la situación de orden público durante las jornadas de manifestaciones por el paro nacional han dejado muertos y decenas de heridos.

Este es el video en el que Adriana Lucía explica por qué no aceptó la invitación de Iván Duque y detalla su propuesta:

¿Por qué protestan los artistas como Adriana Lucía, Alejandro Riaño y Julián Román?

Desde el inicio del paro nacional, el pasado 28 de abril, sus voces y las de otros colegas como Diana Ángel y Mario Muñoz se alzaron para pedirle al Gobierno nacional que se frene la reforma a la salud, los asesinatos de líderes sociales, se regule el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país, entre otros puntos.

Adriana Lucía, al igual que varios de sus compañeros que hacen parte del colectivo Un canto por Colombia, se ha mantenido activa en redes sociales durante las distintas jornadas de protesta en territorio nacional y hasta les envió, entre lágrimas, un duro mensaje a los famosos que solo hablan de “vándalos” cuando se refieren a la protesta social.