Uno de los cuestionamientos más grandes que ha tenido el Gobierno actual es el manejo del sistema de salud a nivel nacional. Quien ha llevado las mayores críticas es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Precisamente, uno de los cuestionamientos más recientes que recibió el jefe de la cartera de Salud fue de Héctor Olimpo Espinosa, actual candidato al Senado por el Partido Liberal. El exgobernador de Sucre denunció un incumplimiento en el giro de dinero a hospitales en territorio nacional.

Sumado a ello, se refirió a una fusión de 4 hospitales en su departamento natal que impuso el ejecutivo y sin financiamiento. Además, habló de dicha crisis que tiene la red pública de centros asistenciales en territorio nacional.

Ante tal situación, Olimpo Espinosa retó al ministro Jaramillo a un debate público. El actual aspirante para llegar al Congreso incluso le puso fecha y lugar para ese encuentro: este 8 de marzo, día de las elecciones legislativas, en la plaza principal de San Marcos, en Sucre.

El objetivo de Olimpo es que Jaramillo explique, en el debate al que lo retó, a Colombia por qué hay una problemática en el sistema de hospitales.

“Mientras los hospitales colapsan, el ministro Jaramillo prefiere hacer comentarios clasistas [refiriéndose a la frase de que los ricos también lloran, sobre los directores de centros médicos] en lugar de atender el dolor de la gente”: Héctor Olimpo.

Héctor Olimpo aseguró que la crisis en los hospitales ha sido un desquite por parte del Gobierno Nacional, luego de que le hundieran su reforma a la salud en más de una ocasión en el Congreso

“Como el gobierno Petro no pudo imponer su reforma a la salud porque el Congreso protegió a los colombianos, se está desquitando con los hospitales, asfixiándolos financieramente y poniendo en riesgo la vida de la gente. Lo que no lograron hacer por la ley, ahora lo hacen castigando la financiación de la red pública, y los que pagan las consecuencias son los pacientes, los médicos y las regiones”, afirmó el candidato liberal.

Lo que expone Olimpo no es un hecho aislado, él afirma que la deuda en hospitales públicos aumento de 12,5 a 16,28 millones de pesos en solo nueve meses. Además, el 20 % de recursos en la Adres es insuficiente para sostener la red de más de 600 municipios, de acuerdo con información de la Contraloría General.

Otra denuncia del candidato muestra que el Gobierno Nacional impuso una fusión de varios hospitales en Sucre con la promesa de aportar más recursos que, según él, nunca se efectuaron.

“El Ministerio obligó a fusionar los hospitales y luego nos dejó solos. Nos metieron a la brava en una fusión sin recursos. La Gobernación viene cumpliendo, pero queda coja porque el Gobierno Nacional no cumplió”, aseguró Espinosa Óliver.

Finalmente, el exgobernador de Sucre responsabilizó al ministro Jaramillo del deterioro del Hospital San Marcos, por lo que lo retó a que se presente en la plaza pública para debatir con él. “Que venga con papeles en la mano. Yo tengo los míos. A la gente se le tiene que decir la verdad” concluyó el candidato.

