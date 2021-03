green

Este jueves, mientras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentaba las nuevas medidas contra el COVID-19 en la capital, fue interrogada en un par de ocasiones por detalles sobre el caso de Sara Sofia Galván.

El primer periodista que lo hizo, cohibido por la posible respuesta de López, incluso le pidió permiso para preguntarle por el tema.

“Le quería preguntar alcaldesa, si me lo permite, por el tema de la niña Sara Sofía. ¿En las próximas horas se revelará un retrato hablado o alguna recompensa y por qué no se ha hecho?”, preguntó el comunicador en la rueda de prensa de López.

La respuesta de ella fue tajante. Allí dio a entender que estaba presente solo para hablar de las medidas contra el COVID-19 y no acerca de la desaparición de Sara Sofía Galván, quien habría sido arrojada sin vida al río Tunjuelito, según contaron su mamá y su padrastro (ambos detenidos por los hechos).

“Hoy concentrémonos en el tema en el que estamos hablando. Entonces, esta es la determinación que tomó el Gobierno Nacional y que nosotros acogemos y es que va a haber restricción entre 12 y 5 de la mañana de movilidad”, respondió López, regresando al tema de las medidas para combatir la tercera ola del virus en la capital.

El segundo periodista que le preguntó a López por el caso de Sara Sofía también hizo alusión a la situación de contagios por COVID-19 en las localidades de Bogotá. Por supuesto, la alcaldesa solo habló de las medidas por la pandemia en Semana Santa.

“¿Ya ha hablado con los familiares de la niña [la tía de Sara Sofía lidera la búsqueda] frente a esta situación, frente a lo que ha ocurrido?, preguntó el periodista.

Mientras el comunicador hacía la pregunta, ya se veía que la alcaldesa estaba concentrada en otro asunto y no le estaba parando bolas a su cuestionamiento.

A su turno, López solo respondió la pregunta de las localidades e incluso se tomó el tiempo de explicar cómo funciona el semáforo de Saludata, donde se estarán publicando datos en tiempo real de los niveles de contagio en las diferentes zonas de Bogotá.

Estos fueron los dos momentos en los que le preguntaron a López por el caso:

¿Qué ha dicho Claudia López sobre el caso de Sara Sofía Galván?

Usuarios en redes sociales han recriminado que la alcaldesa de Bogotá no use su cuenta de Twitter para difundir mensajes que ayuden en la búsqueda de la niña (de la cual aún no se sabe si está viva o muerta).

Una de las críticas más fuertes llegó por parte de la exdirectora del SENA María Andrea Nieto, quien en Twitter arremetió contra López y la acusó de “indolencia”.

“De parte de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, ni un solo trino apoyando la búsqueda de la pequeña Sara Sofía. Ni uno solo. ¡De ese nivel es la indolencia!”, escribió Nieto, en esa red social.

Efectivamente, López no ha usado sus redes sociales para viralizar información de la búsqueda de Sara Sofía, pero sí habló sobre el caso en una entrevista con Red Más Noticias, el pasado miércoles.

“Es un caso muy doloroso, muy difícil. Sepan que no estamos escatimando un solo esfuerzo por Sara Sofía y por tantas otras mujeres que desafortunadamente son agredidas y violentadas”, indicó López en ese medio, en una de sus pocas referencias al tema.

Esto dijo López en Red Más Noticias: