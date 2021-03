green

Luego de que la esposa del líder de la Colombia Humana confirmara que ella, él y su hija menor, Sofía, tienen coronavirus, el senador se volvió tendencia en Twitter, por sus constantes ataques contra los colombianos “ricos” que estuvieron en Europa y que, según él, propagaron el virus en el país.

Ahora que se conoce que Gustavo Petro se contagió en Italia, a donde fue a visitar a sus hijos mayores, los tuiteros no le perdonaron sus palabras y se las sacaron en cara.

Uno de ellos fue el periodista Diego Santos que, irónicamente, trinó que afortunadamente Petro volverá en una embarcación, “y no traerá la nueva cepa del COVID-19 a nuestro país, tal y como lo hicieron esos ricos despreciables colombianos que viajan allá”.

“Esa irresponsabilidad de contaminar al resto de la ciudadanía solo es de ricos. De él, no”, agregó Santos, como se lee a continuación:

Deseándole una pronta recuperación al senador Petro y ojalá no traíga de su viaje a Europa, donde visitaba a varios de sus hijos, la nueva cepa del covid al país… Esa irresponsabilidad de contaminar al resto de la ciudadanía solo es de ricos. De él, no. pic.twitter.com/cLNdcEBzqr — Diego A. Santos (@DiegoASantos) March 22, 2021

Pero además, muchos tuiteros reprocharon que el senador alentara movilizaciones, marchas y protestas en Colombia —como cuando incentivó a rechazar en las calles el proyecto para alargar el periodo del presidente Iván Duque— mientras él permanece fuera del país.

Otros cuestionaron el secretismo que el líder de la Colombia Humana ha tenido, no solo con su parte de salud, sino también con su ubicación; incluso se pregunta si cometió alguna falta en el Congreso por no avisar de su salida del país, pero desde ahí han dicho que no.

Incluso señalan que Petro ya participó en sesiones del Senado, que comenzó su segundo periodo legislativo hace una semana.

Hasta el momento se conoce que el senador tuvo soporte respiratorio, pero ya le fue retirado; por el momento se sigue recuperando.

A continuación otros trinos que volvieron a Gustavo Petro en tendencia:

Si algo caracteriza la vida pública y personal de Gustavo Petro es la opacidad de la misma, poquísimo de transparencia, mucho de verdades a medias, montones de grandes mentiras y de eso no se escapa ni siquiera su verdadero estado de Salud. Para el TODO VALE ,si tiene beneficios. — Jaime Alberto Angulo G. (@anguloj) March 23, 2021

a Petro le encanta vivir cmo rico y famoso, pero quiere enterrar a Colombia #PetroCovidItalia — Gisel H. Vera (@GiselHVera) March 23, 2021

#PetroCovidItalia Petro no se cansa de incendiar al país. Tanto que tenía que hacerlo desde italia. — ⭐Ailen Vargas⭐ (@AilenVar6as) March 23, 2021

Muy bonito es andar en Italia e incendiar el país desde allá . #PetroCovidItalia — Rosa Olivera (@RosaOlivv) March 23, 2021