En menos de un día, el trino del senador acumuló casi 4.000 reacciones, fue replicado unas 4.600 y recibió más de 18.200 ‘Me gusta’ en Twitter.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2020

De entrada alguien recordó que López también lo había dicho:

— Álvaro Andrés (@MrCulebra) May 15, 2020

Sin embargo, los comentarios más numerosos se enfocaban en que por el aeropuerto El Dorado no solo transitan “ricos”. La escritora Carolina Sanín, por ejemplo, calificó de “inoficioso” sugerir la culpa de los ricos.

— Carolina Sanín Ⓥ (@SaninPazC) May 14, 2020

— Jeisson Corredor (@Jefelico) May 14, 2020

Fue una falla el tema del aeropuerto y lo del Transmilenio, pero es perjudicial meterle el ingrediente de la lucha de clases,en este aspecto no estoy de acuerdo con Petro y es un tema que tendrá que mejorar si quiere tener posibilidades en 2022

Otros destacaron que no todos los viajeros son “ricos”:

— steven arce (@stevenarce) May 14, 2020

Señor le recuerdo que no solo los ricos viajan en avión, por mi trabajo lo he hecho en repetidas ocasiones y no vivo en un barrio de ricos ni lo soy, deje se sembrar cizaña, ya es hora de que se desmovilizar ese corazón

— Andres Jaramillo (@Andresjara89) May 14, 2020