A Francia Márquez la tienen inundada de críticas por promover la “igualdad” y al mismo tiempo tener una casa en Dapa (Valle del Cauca), que podría costar entre los 1.500 y 3.500 millones de pesos. La propia vicepresidenta tuvo que salir a contestar todos los señalamientos, sobre todo de la senadora María Fernanda Cabal y ahora el mandatario Gustavo Petro también se metió a defender a su mano derecha en el Gobierno.

El presidente se puso furioso en Twitter con la opinión de la columnista María Andrea Nieto, quien cuestionó a Márquez pidiéndole explicaciones por “vivir sabroso de una manera tan rápida”. El mandatario se explayó contra la mujer y trapeó el piso con todas las personas que critican a la vicepresidenta.

Gustavo Petro salió a defender a Francia Márquez por lujosa casa

“Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido”, trinó inicialmente.

Sin embargo, la defensa no terminó ahí y Petro desempolvó una foto de la portada de la Revista Hola en 2011 que hace referencia a un grupo de mujeres adineradas de Cali, de la familia Zarzur. En la imagen se ve a las cuatro señoras acomodadas en un mueble de lujo y detrás de ellas están dos empleadas afrodescendientes de servicio doméstico.

En su momento, la imagen desató revuelo y fue calificada como clasista y racista, desatando una ola de opinión sobre lo que representaba la fotografía, la cual revivió Petro para hacer notar la injusticia contra Francia Márquez.

“Lo que les molesta a los descendientes del poder mal habido es que las de atrás se sienten al lado”, expresó Petro en Twitter.

Lo que les molesta a los descendientes del poder mal habido es que las de atrás se sienten al lado. pic.twitter.com/8AWHEbGaQt — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 23, 2023

La propia Francia Márquez se había defendido en su cuenta de Instagram a defenderse y aclaró la información sobre la supuesta vivienda de lujo que adquirió: “Esto para los que andan diciendo que compré casa de 5.000 millones, no es cierto. Es más, yo les invito a que vayan a la oficina de intrumentos públicos porque cuando alguien compra un bien inmueble debe ir a esta oficina y ahí se darán cuenta. No he comprado ninguna casa”.