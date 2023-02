Por varias horas de este miércoles el gremio de taxistas de Valledupar estuvo en las calles de la ciudad en un paro, que además bloqueó por minutos puntos de acceso a las diferentes vías como a las glorietas.

Esto fue rechazado por la administración municipal a pesar de que el martes en una reunión de concertación habían acordado respetar los bloqueos que iniciaron a las 5 a.m., con el compromiso que no se extenderían por más de tres horas.

Sin embargo, en las calles hubo presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional que dispersó los bloqueos hasta llegar a las inmediaciones de la Terminal de Transporte entre la calle 44 y avenida Simón Bolívar, donde hubo alteración del orden público debido a que los conductores se oponían a desbloquear esta vía que es una de las entradas a la ciudad, donde hubo uso de la fuerza con la expansión de gases lacrimógenos. Esto dejó a cuatro choferes capturados y un vehículo inmovilizado.

El comandante de la Policía en el Cesar, coronel Luis León, manifestó que, “iniciamos acompañando a nuestros taxistas que realizaron una manifestación pública con la observación al no bloqueo y hubo una situación especial por la Terminal de Transporte donde un grupo de manifestantes no acató la orden de Policía con los compromisos que se habían pactado, se impartió la orden y no se cumplió, en razón de ello hay cuatro personas identificándose para dejarlas a disposición de la Fiscalía”.

Asimismo, el oficial expresó que el uso de los gases fue por la alteración del orden al no acatar la orden de desbloqueo, “las vías que son de uso de todos los ciudadanos y se debe garantizar la movilidad”, refirió el coronel Luis León Rodríguez.

Esta jornada también causó que los buses del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, no prestaran el servicio debido a los 11 puntos de bloqueos y no podrían tener circulación. Las rutas iniciaron su funcionamiento a partir de las 10 a.m.

Otros de los puntos neurálgicos de la manifestación fueron las caravanas de mototaxistas que también protestaron exigiendo la reconversión laboral.

Mientras cientos de taxistas protestaban en la Alcaldía de Valledupar, se adelantaba una reunión con líderes de este sector y funcionarios municipales y el Ministerio Público, en la que se llegó a cuatro acuerdos. Entre estos:

De manera colectiva se garantizará la competitividad, permanencia y seguridad en la prestación de este servicio público.

Se reforzará el plan estratégico de control de tránsito y transporte con acompañamiento de la Policía Nacional; y a través de un cronograma se consolidarán las acciones de seguridad necesarias para la prestación del servicio.

Retomar el convenio interadministrativo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, DITRA, para fortalecer los operativos de control y dar cumplimiento a la normatividad vigente de tránsito.

De igual manera, se adelantará un estudio técnico de ajuste de tarifas y un análisis de viabilidad para la implementación de taxímetros, cuyo proceso contará con planes pilotos que serán socializados con la comunidad.

Igualmente se presentará un proyecto que permita modificar el Acuerdo 021 de 2021 referente a la tasa de administración de historial y realizar campañas de promoción e incentivo al uso del transporte público.

VOCES

El secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, indicó que se firmó el acta de compromiso y se le dará ejecución a esos proyectos que ya han sido acordados”.

Por su parte, la secretaria de Tránsito Municipal, Diana Daza, manifestó que para llegar a estos acuerdos se ha trabajado desde el inicio de este 2023, lo cual se ha socializado con los representantes legales de las empresas de taxis y líder del sindicato.

“El paro estuvo hasta las 10:30 de la mañana y firmamos un acta de compromiso de los acuerdos y ya tenemos un avance de alguno de estos y culminaremos con el resto a mediados del mes de marzo y abril”, expresó la funcionaria.

El representante del sindicato de taxistas de Valledupar, César Julio Domínguez, dijo que esperan que los acuerdos con la administración municipal se cumplan, a la vez que rechazó el accionar de la fuerza pública.