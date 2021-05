green

Gustavo Petro insistió, en una entrevista con Patricia Janiot, en que detrás de la violencia que se ha registrado durante las protestas del paro nacional está el Estado, por lo que ella—que hace unos días le preguntó al presidente Iván Duque si era el títere de Álvaro Uribe— le dijo que si de verdad no creía que había vándalos, revoltosos o criminales organizando disturbios para perturbar el orden público del país.

Janiot, para ser más clara y obtener una respuesta precisa del senador —al que el presidente culpó de la crisis social—, le preguntó por qué no rechazaba la violencia de civiles de la misma manera que ha reprochado la de la Policía.

El candidato presidencial respondió que la periodista debería leer sus artículos de prensa (aunque no contaba con que ella sí los leyó), donde según él hace un llamado para levantar los bloqueos y a mantener manifestaciones enormes y pacíficas.

“Claro, pero es un llamado tibio, senador. Usted no condena, usted no hace un llamado a que se detenga el vandalismo, usted no hace un llamado a sus seguidores para que desbloquen las carreteras. Es lo que la gente quiere escuchar de usted. Con esa contundencia con que ataca la Fuerza Pública debería también señalar el uso de la violencia en medio de la protesta”, replicó la periodista de Univisión.

Evidentemente al exalcalde de Bogotá no le gustó lo que le dijo Janiot; le pidió que lo respetara y agregó que él no está contra la Fuerza Pública.

“Por favor, respéteme. […] No atacó a la Fuerza Pública; atacó una política salvaje del Gobierno contra su propia sociedad, al presidente y al proyecto político que representa. No confunda”, exclamó.

Aseguró que no es tibieza apoyar las manifestaciones pacíficas y que él nunca ha promovido la violencia, sino que, por el contrario, está pidiendo que cese y que haya un acuerdo entre los promotores de las protestas y el Gobierno para que se levante el paro.

No obstante, Petro siguió sin contestar por qué no rechaza el vandalismo con la misma vehemencia que reprocha los excesos de la Fuerza Pública, por lo que Janiot insistió.

El senador, en lugar de finalmente responder concretamente, quiso dejar mal parada a la comunicadora asegurando que a ella le preocupaba más un vidrio roto que la vida de un jovencito. La periodista se defendió, pero sin perder su profesionalismo.

No es la primera vez que el candidato presidencial, que lidera la intención de voto según las últimas encuestas, se molesta porque le hacen preguntas incómodas, algo natural en el periodismo.

Hace poco protagonizó una pelea con Vicky Dávila porque le recordó su militancia en el M-19; no obstante, la directora de Semana también se sobrepasó.

Gustavo Petro le pide respeto a Patricia Janiot

En este video (a partir del minuto 23) se aprecia cuando el senador se siente atacado por la periodista, que le hizo pregunta incómoda: