Además de responder a los que lo llaman tibio, Alejandro Riaño se desvinculó de Gustavo Petro, pues muchos de sus críticos pensaban que él estaba de acuerdo con las ideas del líder de la Colombia Humana.

El humorista habló en La W y allí contó el trabajo que está realizando con las comunidades, algo que lo hace muy feliz, pues incluso dentro de poco comenzará un nuevo proyecto de vivienda.

Alejandro Riaño no cree que Petro sea la solución

En esa charla, el humorista aseguró que, a pesar de lo que muchos pensarían por sus críticas a la actual presidencia de Iván Duque, él tampoco cree que Gustavo Petro sea el hombre que le vaya a dar una solución a Colombia.

Como muchos le dicen que es un tibio por no acercarse a ningún grupo político, pues dice que ninguno lo representa, él fue contundente en su respuesta sobre el senador Petro, quien, en el último fin de semana, fue el protagonista de la portada de un medio de comunicación.

“Me dicen que me tiene que gustar Petro, pero tampoco me gusta. No creo que sea la solución. Debe haber un nuevo líder, gente nueva”, dice Riaño sobre lo que desea ver en la política colombiana.

No obstante, hay un sector que no está de acuerdo con las críticas que él hace y por eso le han interpuesto algunas demandas, pero no contó quienes son estas personas.

“Estamos siempre trabajando con los abogados y ellos se encargan de todo. En este país mostrar las cosas sin filtro es complicado porque les gusta que las maquillen y yo me cansé de eso. Hago una semana de investigación y a un sector le molesta muchísimo. No quiere decir que esté solo en contra de ese sector”, aseguró.

¿Alejandro Riaño quiere ser congresista?

Por su activismo político, sus ideas y su forma de expresarse, algunos ven en el humorista una opción para los cargos públicos de representación de la ciudadanía.

Aunque son muchos los artistas colombianos que se han lanzado para ser senadores, la mayoría han resultado ‘quemados’ y son pocos los que han logrado quedarse con una curul. Pero ese no es el caso de Riaño, quien ni siquiera lo piensa.

“Jamás en la vida (sería senador). Nunca me ha interesado. No estudié para el tema, no sé sobre ese tipo de trabajo. Creo que hago más desde afuera. No es necesario adentrarse en ese mundo pudiendo tener gente tan maravillosa como la que he venido encontrando en el camino. He trabajado desde hace 20 años con fundaciones en las que he visto cómo la plata no llega a donde tiene que llegar y estos últimos años he trabajado con varias que sí lo hacen correctamente”, expresó.

Así como lo manifiesta, Riaño y su familia desean seguir apoyando a los colombianos con su labor con personas que trabajan en las comunidades, pues se ha vinculado a varias organizaciones que construyen casas, dan alimentos o ayudan en las zonas con poca presencian del Estado.