green

Alejandro Riaño se ha convertido en un hombre admirado por muchos debido a los mensajes que transmite con sus producciones audiovisuales y la sátira política que utiliza con ‘Juanpis González‘, su personaje más famoso.

Sin embargo, aunque muchos aseguren que él es de izquierda, él no se considera de ningún bando político y lo único que desea es ver personas con ideas nuevas, con una actitud diferente y con la verdadera intención de que Colombia progrese.

(Vea acá: Alejandro Riaño ayudará a indígenas embera por medio de un proyecto de vivienda)

De hecho, a pesar de que un sector de la sociedad asegura que él es cercano a un grupo político en específico, otros lo tildan de “tibio” por no responder con contundencia a esas aseveraciones. No obstante, en una charla con La W, él mismo se encargo de dejar en claro cómo es su pensamiento en ese sentido.

“A mí me dicen todo el tiempo que el tibio y seguro lo seré porque de verdad no veo una luz y no me gusta nadie. Son los mismos con los mismos, de un lado a otro. No sueltan ese poder, no dejan avanzar y llegue gente nueva. Es absurdo”, opinó Alejandro Riaño.

Alejandro Riaño criticó a los políticos

Con el malestar social, que es evidente en las calles, y las personas que se manifiestan pacíficamente en el paro nacional, algo con lo que está de acuerdo Riaño, el humorista sacó desde sus entrañas la molestia que le provoca la clase dirigente que está en el Senado.

Luego de un año, los honorables parlamentarios siguen sesionando desde sus casas por la pandemia y muchos de ellos desconocen las protestas legítimas de las personas que han estado casi 25 días expresando el inconformismo con el que han vivido.

“Siguen siendo los mismos calentando silla ganándose un millón de pesos diarios. Ahora ni calientan sillas porque están desde las casas y ni prenden la cámara. La comodidad del hogar y la gente muriéndose en la calle”, dijo Riaño.

(Le puede interesar: Manifestantes ponen estatua de Dilan Cruz donde estaba la de Gonzalo Jiménez de Quesada)

Además, él, quien ha marchado y está vinculado a muchas iniciativas en fundaciones que ayudan a las personas en las regiones de Colombia donde hay ausencia del Estado, manifestó unas palabras de reflexión para cerrar.

“La reforma tributaria era necesaria, pero no así. Iban a acabar con la clase media y la iban a volver baja, entonces la clase baja se acaba y la gente ya se está muriendo de hambre. Yo he sido un privilegiado toda la vida, lo he tenido todo. El tema de la farándula me hartó desde el momento en el que lo viví y ya no me interesa eso porque estamos en un país muy complicado y eso tiene que cambiar“, aseguró antes de finalizar su crítica con un genuino “me descaré“.